США вновь включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Госдепартамент США вновь включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, пишет "Интерфакс"  со ссылкой на заяление главы ведомства Майка Помпео.

 

В заявлении отмечается, что данное решение было принято, якобы, за "неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища". 

Помпео подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа изначально взяла курс на ужесточение политики в отношении Кубы, обвиняя режим страны в "угнетении своего народа", а также в "злонамеренном вмешательстве в дела Венесуэлы.

"Нынешними действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США", - резюмировал Помпео. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2021, 16:52
    Гость: сергей

    Россия заявляет или нет США до лампочки,а укусить нечем зубки не вырасли и они санкциями ми росту не дадут.Да и никто ваши заявы не слушает ,кроме фриков.

  2. 12.01.2021, 15:55
    Гость: В@Ке

    А что, неплохая идея. Объявить. И ещё санкции им объявить, чтоб не мотались в Россию на свои виллы.

  3. 12.01.2021, 14:01
    Гость: gvozd

    как человек не раз бывавший на кубе, могу сказать что Блокада кубы это одно из наиболее гнусных Преступлений сша.
    это наглядный случай когда Преступник обвиняет Жертву в том что совершил сам, в Своих преступлениях.
    кстати это традиционное поведение гномиков в маленьких кепочках..
    однако посмотрим на то чем занимается трамп в последние дни на своем посту..
    он не помиковал ассанжа или сноудена, или одного из Тысячь американских диссидентов гниющих в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям..
    он не отдал приказ вывести окупационную армию из какой нибудь сирии например..
    нет, он долбит несчатных кубинцев - причем на глазах у всего мира, в нарушение устава оон даже..
    тут много копий сломали насчет трампа.
    однако надо понимать, речь идет не о персонально трампе.
    речь идет о Попрании всех демократических принципов, прав чеовека и Захвате Власти в сша...
    сам трамп.. не тянет на борца с Кагалом.

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