США вновь включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма
Госдепартамент США вновь включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заяление главы ведомства Майка Помпео.
В заявлении отмечается, что данное решение было принято, якобы, за "неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища".
Помпео подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа изначально взяла курс на ужесточение политики в отношении Кубы, обвиняя режим страны в "угнетении своего народа", а также в "злонамеренном вмешательстве в дела Венесуэлы.
"Нынешними действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США", - резюмировал Помпео.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия заявляет или нет США до лампочки,а укусить нечем зубки не вырасли и они санкциями ми росту не дадут.Да и никто ваши заявы не слушает ,кроме фриков.
А что, неплохая идея. Объявить. И ещё санкции им объявить, чтоб не мотались в Россию на свои виллы.
как человек не раз бывавший на кубе, могу сказать что Блокада кубы это одно из наиболее гнусных Преступлений сша.
это наглядный случай когда Преступник обвиняет Жертву в том что совершил сам, в Своих преступлениях.
кстати это традиционное поведение гномиков в маленьких кепочках..
однако посмотрим на то чем занимается трамп в последние дни на своем посту..
он не помиковал ассанжа или сноудена, или одного из Тысячь американских диссидентов гниющих в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям..
он не отдал приказ вывести окупационную армию из какой нибудь сирии например..
нет, он долбит несчатных кубинцев - причем на глазах у всего мира, в нарушение устава оон даже..
тут много копий сломали насчет трампа.
однако надо понимать, речь идет не о персонально трампе.
речь идет о Попрании всех демократических принципов, прав чеовека и Захвате Власти в сша...
сам трамп.. не тянет на борца с Кагалом.
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