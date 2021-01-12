США вновь включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

09:13 12.01.2021

Госдепартамент США вновь включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заяление главы ведомства Майка Помпео.

В заявлении отмечается, что данное решение было принято, якобы, за "неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища".

Помпео подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа изначально взяла курс на ужесточение политики в отношении Кубы, обвиняя режим страны в "угнетении своего народа", а также в "злонамеренном вмешательстве в дела Венесуэлы.

"Нынешними действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США", - резюмировал Помпео.