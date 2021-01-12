Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

08:41 12.01.2021

Россия получила официальное приглашение властей США на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января.

Как пишет РИА Новости, Россию на данном мероприятии будет представлять посол РФ в США Анатолий Антонов.

Как отмечает агентство, в текущем году инаугурация будет проходить в сокращенном составе, а потому было не понятно, будут ли приглашены дипломаты. Изначально сообщалось, что на церемонию будут допущены только члены конгресса и их гости, но не более чем по одному человеку на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.

Джо Байден одержал победу в президентских выборах в США 3 ноября. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента страны Дональда Трампа. Последний не признает итоги выборов, назвав их сфальсифицированными. Итогом этого противостояния стали недавние беспорядки в Вашингтоне, в результате которых погибли 5 человек.