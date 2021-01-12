Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
Россия получила официальное приглашение властей США на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января.
Как пишет РИА Новости, Россию на данном мероприятии будет представлять посол РФ в США Анатолий Антонов.
Как отмечает агентство, в текущем году инаугурация будет проходить в сокращенном составе, а потому было не понятно, будут ли приглашены дипломаты. Изначально сообщалось, что на церемонию будут допущены только члены конгресса и их гости, но не более чем по одному человеку на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.
Джо Байден одержал победу в президентских выборах в США 3 ноября. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента страны Дональда Трампа. Последний не признает итоги выборов, назвав их сфальсифицированными. Итогом этого противостояния стали недавние беспорядки в Вашингтоне, в результате которых погибли 5 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ан, ты шо?
Их брызгают дэ колоном "Русский лес".
Как до Плутона, а атмосфера Венерическая.
Надо идти,иначе Байден посольство РФ в США закроет.
В СССР все семьдесят лет твердили, что США развалится.
Они уже давно признали. И ничего дальше менять не будут. Как и во всём мире