Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

Россия получила официальное приглашение властей США на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января.

Как пишет РИА Новости, Россию на данном мероприятии будет представлять посол РФ в США Анатолий Антонов.

Как отмечает агентство, в текущем году инаугурация будет проходить в сокращенном составе, а потому было не понятно, будут ли приглашены дипломаты. Изначально сообщалось, что на церемонию будут допущены только члены конгресса и их гости, но не более чем по одному человеку на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.

Джо Байден одержал победу в президентских выборах в США 3 ноября. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента страны Дональда Трампа. Последний не признает итоги выборов, назвав их сфальсифицированными. Итогом этого противостояния стали недавние беспорядки в Вашингтоне, в результате которых погибли 5 человек.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (43)
Выбор читателей
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Обнуленный 2020-й: почему конституционно-поправочная кампания стала промахом Путина
Что случилось в США
18-летняя американка сдала ФБР родственников, штурмовавших Капитолий
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
США вновь включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма
Фото с сайта pixabay.com
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США
Андрей Воробьев
Воробьев продлил студентам удаленку до 6 февраля
В Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%
Клуб филофонистов вернется в легендарную «Горбушку»
Клуб филофонистов вернется в легендарную «Горбушку»
Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru
Михаил Мишустин утвердил изменения в госаппарате
Башкирия намерена подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030
Шаман Габышев решил въехать в Москву на белом коне