Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии, лидер правящей партии Центра Юри Ратас объявил о своем уходе с поста на фоне коррупционного скандала. Как пишет "Интерфакс", днем ранее партии как юридическому лицу, а также пяти физическим лицам было предъявлено подозрение в коррупции.

По словам Ратаса, свое решение об отставке он принял после консультаций с правлением партии и с ее фракцией в парламенте и в соответствии со своими ценностями.

В своем заявлении он отметил, что на своем посту премьера он "не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений" и что генпрокурор и гендиректор полиции безопасности только что ему подтвердили, что у них нет к нему претензий.

"Обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности", - резюмировал он.

В связи с его уходом, правительство Эстонии также уйдет в отставку. 

Накануне, 12 января, ведущий госпрокурор Таави Перн сообщил, что, по данным следствия, предприниматель Хиллар Тедер и генеральный секретарь партии Центра Михаил Корб договорились  отом, что Тедер пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро. Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября 2020 года - по 30 000 евро.

Совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

Четверо из подозреваемых задержаны полицией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2021, 13:31
    Гость: Alex203

    По сути, они могут себе это позволить, поскольку сами ничего не решают. Просто озвучивают решения Брюсселя или Вашингтона.

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