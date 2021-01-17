У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Арвин находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера в воскресенье, 17 января.

"Мы заявили, что судно было под российским флагом, но позже мы узнали, что он ходил под флагом Палау. Он перевозил груз из Грузии в Болгарию и был отправлен в порт Бартын из-за неблагоприятных погодных условий… Экипаж корабля – граждане Украины", – сказал Гюнер.