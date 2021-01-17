У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз

Сухогруз ARVIN под российским флагом затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.

По словам губернатора провинции Синана Гюнера, сведений о погибших пока нет, но спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

По последним данным, спасены трое людей из 15 членов экипажа.

В российском посольстве в Анкаре подтвердили, что, по предварительным данным, погибших нет, сообщает РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2021, 16:55
    Гость: Как обычно:

    Колесо генотьбы сделало оборот, и преремога привычно превратилась в зраду.

  2. 17.01.2021, 16:51
    Гость: ...гражданин, соврамши...

    На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Арвин находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера в воскресенье, 17 января.

    "Мы заявили, что судно было под российским флагом, но позже мы узнали, что он ходил под флагом Палау. Он перевозил груз из Грузии в Болгарию и был отправлен в порт Бартын из-за неблагоприятных погодных условий… Экипаж корабля – граждане Украины", – сказал Гюнер.

  4. 17.01.2021, 16:48
    Гость: Советский человек

    Когда же воскреснет Товарищ Сталин и спасет несчастный советский народ!?

  5. 17.01.2021, 16:39
    Гость: Сергей_К

    Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз
    принадлежит украинской компании.
    .
    Согласно последним дДанным, на борту находились
    12 членов экипажа.
    Двое из них граждане России, остальные — украинцы.

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