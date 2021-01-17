У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз
Сухогруз ARVIN под российским флагом затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.
По словам губернатора провинции Синана Гюнера, сведений о погибших пока нет, но спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.
По последним данным, спасены трое людей из 15 членов экипажа.
В российском посольстве в Анкаре подтвердили, что, по предварительным данным, погибших нет, сообщает РИА Новости.
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Колесо генотьбы сделало оборот, и преремога привычно превратилась в зраду.
На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Арвин находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера в воскресенье, 17 января.
"Мы заявили, что судно было под российским флагом, но позже мы узнали, что он ходил под флагом Палау. Он перевозил груз из Грузии в Болгарию и был отправлен в порт Бартын из-за неблагоприятных погодных условий… Экипаж корабля – граждане Украины", – сказал Гюнер.
-Да что ж такое?!
Когда же воскреснет Товарищ Сталин и спасет несчастный советский народ!?
Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз
принадлежит украинской компании.
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Согласно последним дДанным, на борту находились
12 членов экипажа.
Двое из них граждане России, остальные — украинцы.