Байден вернет США в климатическое соглашение и отменит выход из ВОЗ
Избранный президент США Джо Байден в первый день своего пребывания на посту планирует подписать ряд административных указов, сообщает CNN.
В частности, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменит запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран.
В течение первых 100 дней своего пребывания на посту, Байден собирается направить в Конгресс масштабный план по иммиграции, в рамках которого, в частности, гражданство США получат "миллионы мигрантов", проживающих в стране без документов.
Ранее сообщалось, что Байден планирует отменить ряд распоряжений Трампа. Так, он хочет отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), восстановить программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране. Также администрация Байдена готовится к возобновлению ядерной сделки с Ираном.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поражаюсь косности многих юзеров. Тут многие будут ехидничать по поводу будущих решений Байдена - типа «как он себе может позволить отменить ...» а притом 99% даже не подумает «а может это неплохо когда новый президент что-то что людям делало проблемы возьмёт и отменит ?» или «а может совсем неплохо когда президенты меняются - есть шанс исправить ошибку предыдущего или даже сделать новые ошибки, которые потом можно исправить ?».
Будут тут многие в негативном ключе мусолить в сущности отличную вещь - сменяемость власти - как что-то плохое только потому, что Байден отменит, что-то о чём многие и не знают ничего серьёзного.
А будь у вас сменяемость, глядишь и пенсионная реформа прикажет долго жить или медицину начнут возвращать в удобоваримое состояние.
.....
Вот например возвращение США к договору о климатических мерах ничего хорошего России не сулит - тут США будут полностью в унисон с Европой а значит возрастёт давление на страны использующие или продувающие ископаемые топлива в виде сырья - экологический налог будет точно.
Американцы чужие внутренние дела, в том числе и наши, не только обсуждают, но и активно вмешиваются в них. Почему мы не имеем права хотя бы обсуждать внутренние дела США?
Касательно внутрироссийских проблем - они всегда будут. Как и у всех других в этом мире. Не одни - так другие. Большие или маленькие. Что теперь - навечно молчать на этом основании?
Что самое смешное - некий резидент Путин затащил РФ в ВОЗ и даже и не жужжит. Его почему-то называют патриотом, хотя он типичный компрадор из колониальной администрации.
По ту сторону океана заглядывать ? Авось там без вашего мнения разберутся. Они там в америке на форумах явно российскую экономику изо дня в день не разбираают по косточкам. Уже Встали с колен? Экономика цветет и пахнет ? Средние зарплаты уже выше 2700 долларов ? 25 новых технологичных рабочих мест бурлят энтузиазизмом ?
Это можно рассматривать как присягу мировому правительству))