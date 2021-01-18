Байден вернет США в климатическое соглашение и отменит выход из ВОЗ

13:34 18.01.2021

Избранный президент США Джо Байден в первый день своего пребывания на посту планирует подписать ряд административных указов, сообщает CNN.

В частности, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменит запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран.

В течение первых 100 дней своего пребывания на посту, Байден собирается направить в Конгресс масштабный план по иммиграции, в рамках которого, в частности, гражданство США получат "миллионы мигрантов", проживающих в стране без документов.

Ранее сообщалось, что Байден планирует отменить ряд распоряжений Трампа. Так, он хочет отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), восстановить программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране. Также администрация Байдена готовится к возобновлению ядерной сделки с Ираном.