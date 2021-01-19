Тихановская попросила помощи у ЕС в возвращении в Белоруссию

Фото с сайта twitter.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к международным организациям с просьбой помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию. Об этом она сообщила во время онлайн-встречи с послами Евросоюза в ОБСЕ.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», — сказала политик.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Тихановская — 10%.

С августа Тихановская находится за границей. Ряд стран Евросоюза признают ее в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.01.2021, 14:42
    Гость: вот это конспирация

    Кстати, сколько в интернете я ни искал сведений о ее девичьей фамилии - найти ничего не удалось.

  3. 19.01.2021, 14:15
    Гость: да

    перебьется и в обычной народной, как для всех. Нельзя же "народному лидеру" отрываться от народа и для себя везде льготы получать.

  4. 19.01.2021, 14:13
    Гость: В.В.

    После того как усы отрастит,возможно и разрешат побывать в Беларуси!А так к чему нужна она там?

  5. 19.01.2021, 14:11
    Гость: Иван

    У тебя ведь дом есть - ключи дарили - вот и живи там, жди своего мужа. Или ты действительно решила, что уже "политик"??? Больше тебе подойдет обочина дороги, но там, как правило, более интересные девочки стоят.

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