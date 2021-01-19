Тихановская попросила помощи у ЕС в возвращении в Белоруссию

12:34 19.01.2021

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к международным организациям с просьбой помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию. Об этом она сообщила во время онлайн-встречи с послами Евросоюза в ОБСЕ.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», — сказала политик.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Тихановская — 10%.

С августа Тихановская находится за границей. Ряд стран Евросоюза признают ее в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.