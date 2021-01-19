Тихановская попросила помощи у ЕС в возвращении в Белоруссию
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к международным организациям с просьбой помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию. Об этом она сообщила во время онлайн-встречи с послами Евросоюза в ОБСЕ.
«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», — сказала политик.
Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Тихановская — 10%.
С августа Тихановская находится за границей. Ряд стран Евросоюза признают ее в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Кстати, сколько в интернете я ни искал сведений о ее девичьей фамилии - найти ничего не удалось.
перебьется и в обычной народной, как для всех. Нельзя же "народному лидеру" отрываться от народа и для себя везде льготы получать.
После того как усы отрастит,возможно и разрешат побывать в Беларуси!А так к чему нужна она там?
У тебя ведь дом есть - ключи дарили - вот и живи там, жди своего мужа. Или ты действительно решила, что уже "политик"??? Больше тебе подойдет обочина дороги, но там, как правило, более интересные девочки стоят.