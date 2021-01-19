Трамп за день до инаугурации Байдена снял запрет на въезд в США по COVID
Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который отменяет ограничения на въезд в страну в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Согласно документу, исполнительные указы о приостановке въезда в США из ряда стран прекращают свое действие 26 января, отмечает РБК.
«Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США», — говорится подписанном указе Трампа.
Отмечается, что данный указ Трамп подписал за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
По словам представителей Байдена, после вступления в должность новый глава государства не даст вступить в силу данному распоряжению.
«По совету своей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19», — в частности заявила Джен Псаки.
Она отметила, что пандемия продолжается, в мире появляются более заразные штаммы. По ее словам, сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки».
Комментарии читателей Оставить комментарий
В космосе космонавты уже кушают ножки буша Скоро и до вас дойдёт
Раз пошла игра без правил, на подавление до последнего - вперед!
Побольше паники вражине закинуть, через интернет и другие каналы информации.
Паника нарушает гормональные процессы, клетки начинают стрессировать и запускается внутриклеточный патпроцесс вырусной этиологии. В клеточном коде по умолчанию 8-10% доля вирусная. Необходимо распространить информацию о доморощенном вирусе, опаснейшим из опасных на 1000%. От слов "Русские идут" там выкидываются из окон. Теперь пускай идет "Русский вирус", который прониает через любую границу через космос.
По сообщениям, после решения Трампа Ковид уже стоит в очередях во всех посольствах США. Обязательно хочет прилететь и поздравить дедушку Байдена и его команду.