Трамп за день до инаугурации Байдена снял запрет на въезд в США по COVID

Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который отменяет ограничения на въезд в страну в связи с распространением коронавируса COVID-19. 

Согласно документу, исполнительные указы о приостановке въезда в США из ряда стран прекращают свое действие 26 января, отмечает РБК

«Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США», — говорится подписанном указе Трампа.

Отмечается, что данный указ Трамп подписал за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

По словам представителей Байдена, после вступления в должность новый глава государства не даст вступить в силу данному распоряжению.

«По совету своей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19», — в частности заявила Джен Псаки.

Она отметила, что пандемия продолжается, в мире появляются более заразные штаммы. По ее словам, сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.01.2021, 10:21
    Гость: Кто с мечом, тот от меча.

    Раз пошла игра без правил, на подавление до последнего - вперед!
    Побольше паники вражине закинуть, через интернет и другие каналы информации.
    Паника нарушает гормональные процессы, клетки начинают стрессировать и запускается внутриклеточный патпроцесс вырусной этиологии. В клеточном коде по умолчанию 8-10% доля вирусная. Необходимо распространить информацию о доморощенном вирусе, опаснейшим из опасных на 1000%. От слов "Русские идут" там выкидываются из окон. Теперь пускай идет "Русский вирус", который прониает через любую границу через космос.

  3. 19.01.2021, 10:01
    Гость: o

    По сообщениям, после решения Трампа Ковид уже стоит в очередях во всех посольствах США. Обязательно хочет прилететь и поздравить дедушку Байдена и его команду.

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