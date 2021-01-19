Трамп за день до инаугурации Байдена снял запрет на въезд в США по COVID

07:40 19.01.2021

Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который отменяет ограничения на въезд в страну в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Согласно документу, исполнительные указы о приостановке въезда в США из ряда стран прекращают свое действие 26 января, отмечает РБК.

«Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США», — говорится подписанном указе Трампа.

Отмечается, что данный указ Трамп подписал за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

По словам представителей Байдена, после вступления в должность новый глава государства не даст вступить в силу данному распоряжению.

«По совету своей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19», — в частности заявила Джен Псаки.

Она отметила, что пандемия продолжается, в мире появляются более заразные штаммы. По ее словам, сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки».