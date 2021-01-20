Трамп отказался помиловать Ассанжа и Сноудена
Президент США Дональд Трамп не помиловал экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, а также основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Как пишет "Интнрфакс", всего в список помилованных лиц вошли 73 человека. Еще 70 лицам Трамп смягчил наказание.
При этом в списке помилованных нет самого Трампа и членов его семьи, его личного адвоката Руди Джулиани, россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.
Между тем, в списке помилованных значится Пол Эриксон - экс-бойфренд россиянки Марии Бутиной. В июле 2020 года он получил семь лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.
В заявлении Белого дома отмечается, что "обвинение в отношении Эриксона основано на ложном сговоре c Россией". В документе говорится, что его обвинили в "финансовом преступлении" после того, как "не нашли оснований для обвинений в преступлениях, имеющих отношение к связям с Россией". По данным Белого дома, тюремный срок Эриксона почти в два раза превышает "рекомендованное министерством юстиции максимальное наказание".
Помилования - одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Струсил . Самая слабая черта человеческого характера описана в М&М.Но жизнь продолжается даже если знать что последнего судью подкупить невозможно .