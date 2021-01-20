В Вашингтоне проходит церемония инаугурации Джо Байдена

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Байден станет 46-м президентом США и займет Овальный кабинет Белого дома в возрасте 78 лет. Он войдет в историю как самый возрастной глава государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2021, 20:53
    Гость: Байден, Пелоси...

    Геронтократия чисто в натуре. Недалеко от меня домик престарелых. Тамошние жильцы ну прям копии.

  3. 20.01.2021, 20:05
    Гость: Б. Окуджава

    Один солдат на свете жил,
    красивый и отважный,
    но он игрушкой детской был:
    ведь был солдат бумажный.

Все комментарии (4)
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