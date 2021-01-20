В Вашингтоне проходит церемония инаугурации Джо Байдена
В Вашингтоне проходит церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Байден станет 46-м президентом США и займет Овальный кабинет Белого дома в возрасте 78 лет. Он войдет в историю как самый возрастной глава государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
случилась инауга!
Геронтократия чисто в натуре. Недалеко от меня домик престарелых. Тамошние жильцы ну прям копии.
Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.