Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ
Президент США Джо Байден дал распоряжение разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Байден попросил разведслужбы страны "подготовить оценку по поводу хакерской атаки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане".
Ранее сообщалось, что Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия".
В частности, президент США поручит главе нацразведки Эврил Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией, таких как, вмешивалась ли Москва в выборы 2020 года в США, действительно ли обещала платить деньги мятежникам за нападения на американских военных в Афганистане.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так давно и делают. Только этим и занимаются.
А что там, в Афганистане, делали советские солдаты?
Давно пора это было сделать.
стандартная политика иврейского истеблишмента в сша - ничего нового на самом деле.
чего вы ожидали от тех кто силой захватил власть и запрещает слово мама например?
и среди московских есть целый слой который поддерживает социалистов-сатанистов сша.
обратите внимание на услужливо выжидательную позу рф перед пендосией.
что на самом деле грядет, об этом не пишут в сми рф..
готовьтесь к худшему.
Опять челюсть у бидона отвалилась от страха.