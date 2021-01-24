Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
Разведывательное управление Пентагона уже несколько лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях американцев и иностранцев без получения на это ордера суда.
Как пишет издание New York Times со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена, сотрудники управления в рамках пяти расследований в последние два с половиной года отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах.
Отмечается, что Пентагон использует лазейку в американском законодательстве, которая разрешает покупать пользовательские данные у сторонних лиц, вместо того, чтобы запрашивать ордер на предоставление данных о местоположении клиентов телефонными компаниями.
Ранее сообщалось, что власти США иногда используют такие данные в правоохранительных целях "на территории страны", например, в иммиграционных расследованиях.
Сенатор Уайден намерен внести закон, чтобы обеспечить защиту данных о местоположении американцев. Он назвал такую практику посягательством на конституционные права на неприкосновенность частной жизни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда режим рухнет, и силовики переметнутся на другую сторону, сначала они тебя покалечат, как сторонника тоталитарного режима, а потом тебя митингующие выкинут в мусорный контейнер.
когда тебе эти хун-вей-бины башку проломят, по другому заговоришь. Видел я их. Отмороженная шпана.Женщину жалко, но не лезь. Бунт не способ защитить права. Эти пацаны, как бараны идут за "нахальным", у которого рыло в пуху.Не свои права они защищают, а как мясо используются. К сожалению, мир катится в бездну.
родился.
Путинская РФ и левацкая Америка соревнуются в маразме и лицемерии.
ага и замочили бабу - безоружного ветерана ввс.. которая Посмела зайти в Публичное здание где сидят ее якобы "представители" тоже.
ради ее защиты и блага разумеется..