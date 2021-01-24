Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда

14:16 24.01.2021

Разведывательное управление Пентагона уже несколько лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях американцев и иностранцев без получения на это ордера суда.

Как пишет издание New York Times со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена, сотрудники управления в рамках пяти расследований в последние два с половиной года отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах.

Отмечается, что Пентагон использует лазейку в американском законодательстве, которая разрешает покупать пользовательские данные у сторонних лиц, вместо того, чтобы запрашивать ордер на предоставление данных о местоположении клиентов телефонными компаниями.

Ранее сообщалось, что власти США иногда используют такие данные в правоохранительных целях "на территории страны", например, в иммиграционных расследованиях.

Сенатор Уайден намерен внести закон, чтобы обеспечить защиту данных о местоположении американцев. Он назвал такую ​​практику посягательством на конституционные права на неприкосновенность частной жизни.