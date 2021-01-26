Премьер-министр Италии подаст в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о намерении подать в отставку 26 января на заседании Совета министров, сообщает РИА Новости

Данный шаг обусловален правительственным кризисом, который наблюдается в стране. Ранее партия "Живая Италия" объявила о выходе своих министров из правительства из-за разногласий вокруг плана по восстановлению от последствий пандемии. Без голосов данной партии коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством. 

Отмечается, что по наиболее вероятному сценарию Конте продолжит исполнение обязанностей премьера, что даст ему возможность сформировать уже третье по счету правительство.

На прошлой неделе в парламенте был вынесен вопрос о доверии правительству Конте, однако и в нижней, и в верхней палате он заручился поддержкой депутатов и сенаторов.

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