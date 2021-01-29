СМИ узнали о намерении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию
ЕС на фоне дефицита вакцин от COVID-19 задумал лишить Великобританию возможности экспорта препарата. Об этом пищет The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
По информации газеты, «война вакцин» была вызвана, в частности, британско-шведской компанией AstraZeneca, которая гарантировала доступ вакцины в Великобританию, но откладывает ее передачу Евросоюзу, ссылаясь на более позднюю дату заключения контракта.
Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио ранее сообщил, что фармкомпания не продает дозы вакцины, предназначенные ЕС, третьим странам.
Между тем Мишель сообщил, что Европейский союз рассматривает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer и BioNTech.Соответствующее предложение глава Евросовета направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Великобритания ранее заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech.
22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что AstraZeneca не сможет в срок выполнить свои обязательства перед Евросоюзом в первом квартале 2021 года и вдвое сократит поставки вакцины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
если бы были там деньги, недвижимость, дети, яхта, вилла... то было бы жалко??
Видимо для того, чтобы обелить огрехи файзеровской вакцины?
Вот Британию, мне лично, не жалко! Враждебная, русслфобская страна!
У меня там, ни денег, ни нидвижемости, ни детей!
Там в Венгрии , но вот в Эстонии сегодня был застукан Генеральный Консул РФ , который втихаря получил 2 дозы европейской вакцины в эстонской больнице.
"Пойман с поличным! Генконсул РФ тайно получил уже две дозы вакцины от COVID-19 в Ида-Вируской центральной больнице.В то время, когда в Эстонии проблемы с поставкой вакцины и еще даже не началась, генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил уже вторую дозу вакцины от врача Ида-Вируской центральной больницы. Eesti Päevaleht удалось заснять его прямо в процессе".
Эх непатриот , однако. И где же хваленый спутник ?