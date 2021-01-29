СМИ узнали о намерении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию

10:56 29.01.2021

ЕС на фоне дефицита вакцин от COVID-19 задумал лишить Великобританию возможности экспорта препарата. Об этом пищет The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

По информации газеты, «война вакцин» была вызвана, в частности, британско-шведской компанией AstraZeneca, которая гарантировала доступ вакцины в Великобританию, но откладывает ее передачу Евросоюзу, ссылаясь на более позднюю дату заключения контракта.

Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио ранее сообщил, что фармкомпания не продает дозы вакцины, предназначенные ЕС, третьим странам.

Между тем Мишель сообщил, что Европейский союз рассматривает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer и BioNTech.Соответствующее предложение глава Евросовета направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Великобритания ранее заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech.

22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что AstraZeneca не сможет в срок выполнить свои обязательства перед Евросоюзом в первом квартале 2021 года и вдвое сократит поставки вакцины.