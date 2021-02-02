Страны Балтии заявили о намерении добиваться освобождения Навального

Министры иностранных дел стран Балтии заявили, что будут добиваться освобождения Алексея Навального и обратились в Совет Европы и ОБСЕ с призывом принять меры в связи с задержаниями протестующих и журналистов на акциях в России.

«Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ предпримут незамедлительные действия и используют все доступные этим организациям меры, чтобы исключить дальнейшие жесткие действия против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального», - цитирует «Интерфакс» слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

При этом авторы писем обратили внимание на «усиливающиеся репрессии» против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также призвали к расследованиям нарушений прав человека.

Напомним, 23 и 31 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 04:21
    Гость: Влад 33

    Страны Балтии решили добиваться ...
    - Страны Балтии - давно напрашиваются...!)))
    С бутылочником и так всё было ясно(- он не дурак, а может и дурак, но с портфелем! А был всего лишь блогер))).
    Просчитав возможные варианты и эффект от них, было решено ( Кем? ) вернуть бутылочника ( может за отдельную $$$?) в «берлогу» Русского медведя - Россию..)).. -А ведь говорили ему, чтоб сидел тихо.., но План у «начальства» оказался совсем другим..((.
    Дали мало.., но это мое личное мнение...
    Вопрос:- А нельзя ли позакрывать эти посольства Балтии ( и еже с ними!), оставив только тех, кто дружит со страной под названием - Россия!?
    Шум конечное будет, но собирать «плевки» , у себя дома...- эт себя не уважать! Или я не прав, и кто-то может имеет что сказать!??))
    - Берегите себя!
    - Коронавирус- это вам не какой-то «боевой новичок» насыпанный в самые трусы, по средствам двух глотков обычного кофе в аэропорту...(!).. и так как вирус действительно косит нашего брата по настоящему, но вирус говорят - не боевой, а учебный ..!))) - Затренеровали блин совсем..(((, но поговаривают к концу года (21-го) эту заразу мы одолеем!
    Держитесь!

  4. 03.02.2021, 00:01
    Гость: НХ

    Сегодня для дискредитации коммунистов все средства хороши, и предатели маскируются и говорят о своих "коммунистических убеждениях". Допускаю, что Вы говорите искренне. Но тогда Вы должны понимать, что полная сдача России транснациональным корпорациям означает укрепление империализма и отсрочку его полного краха, как ранее такую отсрочку ему дало сдача и разграбление СССР. О том, что Навальный является пешкой в руках зарубежных спецслужб, сегодня нет никаких сомнений. Он вернулся в Россию, потому что у него не было другого выхода. Фактически, его заставили и доставили. Вот и все истоки его смелости. А вид у него был совсем не боевой, а скорее мрачный, и он кусал себе губы, понимая, что придётся отсидеть. Да, он нужен Западу как страдалец и политзаключённый для давление на нынешнее руководство страны, которое оказалось несговорчивым и не пошло на то, чтобы полностью лечь под транснациональные корпорации. При всём при том, что режим у нас олигархический и пронизан коррупцией. Но пример Украины показывает, что полностью марионеточный прозападный режим - ещё хуже.

  5. 02.02.2021, 22:32
    Гость: о как!

    Какая смелость?Он не самостоятельная фигура,
    он не играет собственную игру,он пешка в чужих руках.Есть такие игры, встряв в которые уже до конца "матча"не выйдешь!

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