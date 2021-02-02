Страны Балтии заявили о намерении добиваться освобождения Навального

18:48 2.02.2021

Министры иностранных дел стран Балтии заявили, что будут добиваться освобождения Алексея Навального и обратились в Совет Европы и ОБСЕ с призывом принять меры в связи с задержаниями протестующих и журналистов на акциях в России.

«Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ предпримут незамедлительные действия и используют все доступные этим организациям меры, чтобы исключить дальнейшие жесткие действия против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального», - цитирует «Интерфакс» слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

При этом авторы писем обратили внимание на «усиливающиеся репрессии» против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также призвали к расследованиям нарушений прав человека.

Напомним, 23 и 31 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии.