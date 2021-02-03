США и Россия продлили договор о ядерных ракетах

17:36 3.02.2021

США и Россия продлили действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года в том же виде, в котором он был подписан в 2010 году, без каких-либо изменений или дополнений, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В российском ведомстве отметили также, что ключевым фактором для продления соглашения стал телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

«Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире. Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы.», - подчеркнули в МИД России.