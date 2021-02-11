Жена Навального прилетела в Германию

10:06 11.02.2021

Издание Der Spiegel сообщило, что супруга Алексея Навального (основатель ФБК - Фонда борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлия Навальная прилетела в Германию, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, визит носит частный характер.

Сообщается также, что Навальная приземлилась во Франкфурте-на-Майне и, по словам одного из пассажиров, оставалась в транзитной зоне, когда остальные уже покинули ее и прошли погранконтроль, пишет РИА Новости.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года колонии общего режима.