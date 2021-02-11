Жена Навального прилетела в Германию
Издание Der Spiegel сообщило, что супруга Алексея Навального (основатель ФБК - Фонда борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлия Навальная прилетела в Германию, сообщает Der Spiegel.
По информации издания, визит носит частный характер.
Сообщается также, что Навальная приземлилась во Франкфурте-на-Майне и, по словам одного из пассажиров, оставалась в транзитной зоне, когда остальные уже покинули ее и прошли погранконтроль, пишет РИА Новости.
Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года колонии общего режима.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кот из дома, мыши в пляс.
Жены декабристов так себя не вели.
США снова беременны социалистической революцией. Вообще 100 лет назад должна коммунистическая революция в Штатах,а не России. В 70-8-егода 19 века в США поехали немецкие мигранты и стали создавать социалистические партии. В 1910-м году ,представитель левых получил кресло в палате представителей США,который боролся за обобществление крупных отраслей производства. 33 социалиста стали мэрами И БАБАХНУЛАБЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В США ЕСЛИБ НЕ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ЛЕНИНА В РОССИИ. Сейчас Запад ,который не в состоянии придумать что-то новое,делает тоже самое. ,только теперь Ленина играет Навальный. ТОЛЬКО КАК ГОВОРИЛ СОКРАТ НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ В ОДНУ И ТУЖЕ РЕКУ ДВАЖДЫ. Река сейчас другая. Революции делаются молодежью,которой очень мало в России ,в отличии от США и царской России. Да и Навальному далеко до Ленина. Ленин был дворянином,а Навальный простенький простолюдин. Извиняюсь,но это не то.
не слётать? Она теперь 2,5 года дамочка свободная. Можно и поразвлечься
по типу "Тихановская - Гуайдо", но теперь из Германии.
Будут раскачивать политическую ситуацию в России через социальные сети, призывать молодых бузотёров, балбесов, неудачников, лузеров, слабоумных недовольных и обиженых с целью совершения мятежа - государственного переворота по лекалам ШАРПА, которые уже успешно отработали на практике в Восточной Европе, Ливии, Ираке, Югославии, Украине, наполовину в Сирии, пока неудачно в Венесуэле и Белоруссии, НЕУДАЧНО ТАМ, ГДЕ РОССИЯ НЕ ДАЛА.
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Власти России должны быть готовы предотвратить переворот, учитывая опыт Белоруссии, не повторяя ошибки Лукашенко.
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей
А с каким еще "визитом" может прилететь ОБЫКНОВЕННЫЙ гражданин?!