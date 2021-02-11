Жена Навального прилетела в Германию

Юлия Навальная

Издание Der Spiegel сообщило, что супруга Алексея Навального (основатель ФБК - Фонда борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлия Навальная прилетела в Германию, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, визит носит частный характер. 

Сообщается также, что Навальная приземлилась во Франкфурте-на-Майне и, по словам одного из пассажиров, оставалась в транзитной зоне, когда остальные уже покинули ее и прошли погранконтроль, пишет РИА Новости.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года колонии общего режима.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.02.2021, 12:38
    Гость: Анна

    США снова беременны социалистической революцией. Вообще 100 лет назад должна коммунистическая революция в Штатах,а не России. В 70-8-егода 19 века в США поехали немецкие мигранты и стали создавать социалистические партии. В 1910-м году ,представитель левых получил кресло в палате представителей США,который боролся за обобществление крупных отраслей производства. 33 социалиста стали мэрами И БАБАХНУЛАБЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В США ЕСЛИБ НЕ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ЛЕНИНА В РОССИИ. Сейчас Запад ,который не в состоянии придумать что-то новое,делает тоже самое. ,только теперь Ленина играет Навальный. ТОЛЬКО КАК ГОВОРИЛ СОКРАТ НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ В ОДНУ И ТУЖЕ РЕКУ ДВАЖДЫ. Река сейчас другая. Революции делаются молодежью,которой очень мало в России ,в отличии от США и царской России. Да и Навальному далеко до Ленина. Ленин был дворянином,а Навальный простенький простолюдин. Извиняюсь,но это не то.

  4. 11.02.2021, 11:38
    Гость: Начинается подготовка проекта "БУЗА"

    по типу "Тихановская - Гуайдо", но теперь из Германии.
    Будут раскачивать политическую ситуацию в России через социальные сети, призывать молодых бузотёров, балбесов, неудачников, лузеров, слабоумных недовольных и обиженых с целью совершения мятежа - государственного переворота по лекалам ШАРПА, которые уже успешно отработали на практике в Восточной Европе, Ливии, Ираке, Югославии, Украине, наполовину в Сирии, пока неудачно в Венесуэле и Белоруссии, НЕУДАЧНО ТАМ, ГДЕ РОССИЯ НЕ ДАЛА.
    --
    Власти России должны быть готовы предотвратить переворот, учитывая опыт Белоруссии, не повторяя ошибки Лукашенко.
    --
    Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Политические ток-шоу: Народ устает от промывания мозгов
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
© KM.RU, Вадим Черноусов
М. Симоньян: Пенсии маленькие? Да, маленькие. Но они на порядок больше, чем были
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
По факту смерти пациентов в ковидной больнице возбудили уголовное дело
Фото с сайта twitter.com
Чечня объявила об отмене обязательного масочного режима
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Крупнейшие энергокомпании Польши прекратили закупки нефти у «Роснефти»
Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира
© KM.RU, Михаил Попов
Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в суде
Суд в Москве указал на неподсудность Администрации президента
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин
Постпред России в ЕС оценил переговоры с Боррелем
Фото с сайта president.gov.by
В Белоруссии предложили создать комиссию для изменения Конституции