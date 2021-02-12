Германия предоставит убежище оппозиционерам из Белоруссии

07:55 12.02.2021

Власти Германии предоставят политическое убежище 50 белорусским оппозиционерам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что речь идет как о самих оппозиционерах, так и о членах их семей. При этом их имена не сообщаются.

На текущий момент за пределами Белоруссии проживают бывшие кандидаты в президенты Светлана Тихановская и Валеий Цепкало.

На прошедших в августе 2020 года выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко. Ее сторонники не признали результаты голосования, сама же Тихановская покинула страну вскоре после оглашения итогов.

Против Валерия Цепкало в Белоруссии возбудили уголовное дело, он находится в розыске в том числе на территории России. На текущей неделе белорусские власти объявили, что будут добиваться его экстрадиции у Латвии.