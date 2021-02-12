Германия предоставит убежище оппозиционерам из Белоруссии
Власти Германии предоставят политическое убежище 50 белорусским оппозиционерам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на немецкие СМИ.
Отмечается, что речь идет как о самих оппозиционерах, так и о членах их семей. При этом их имена не сообщаются.
На текущий момент за пределами Белоруссии проживают бывшие кандидаты в президенты Светлана Тихановская и Валеий Цепкало.
На прошедших в августе 2020 года выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко. Ее сторонники не признали результаты голосования, сама же Тихановская покинула страну вскоре после оглашения итогов.
Против Валерия Цепкало в Белоруссии возбудили уголовное дело, он находится в розыске в том числе на территории России. На текущей неделе белорусские власти объявили, что будут добиваться его экстрадиции у Латвии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так там ещё хуже! Убежище! В Афганистане лучше жить на реке Пяндж.
Германия собирает мусор. Туда им дорога.
Отчего же? Шкуро, Краснов, ох, как пригодились для грязной работы. И попы западной русской церкви, что-то верещали и были обласканны,за оправдание уничтожения 19 млн. мирных жителей СССР. Готовятся люди и правильно делают. А сидельцы в Кремле только сдают, сдают, сдают и края предательствам не видно.
... Пусть Германия их кормит... - а если нет, МЫ ИМ ОТКЛЮЧИМ ГАЗ. Оппозиционеры, эммигранты, рабочие с Украины ( простите, если кого забыл) - очень "кошерненько" - гремучая ссмесь. Они не представляют, что у них там будет через некоторое время... Трусы Овального - будут вспоминаться с теплотой. А виноватым кто будет? - Правильно...
Чего Германия, собирает, как старьевщик, политический мусор? Эти ребята, уже прошедшее время. На хромых лошадей, ставки не делают!