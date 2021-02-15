Украина не планирует отказываться от российской электроэнергии
Украина не станет отказываться от импорта электроэнергии из России, по крайней мере до конца текущего отопительного сезона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
«До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта (электроэнергии из РФ)», — сообщил он в ходе форума «Украина 30. Платежки».
Как отметил Кудрицкий, поставки российской электроэнергии помогают Украине «закрывать баланс в энергосистеме». Потребность в закупке электричества за границей изменится во второй половине марта или апреле 2021 года после ввоза угля и подключения после ремонта энергоблоков тепло- и атомных электростанций, а также после увеличения выработки на возобновляемых источниках энергии.
В понедельник крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от властей запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, а также отменить новые ограничения тарифов. В противном случае, как уверяют в компаниях, может произойти «срыв этого отопительного сезона», а подготовка к будущему будет поставлена под угрозу.
Напомним, украинская сторона возобновила импорт электроэнергии из России 1 февраля. Сначала Киев получил ее на коммерческих условиях, но позднее Украина запросила у РФ дополнительные экстренные поставки в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет уже никакого братства народов, оно умерло вместе с социализмом и СССР. В капитализме есть только алчность и деньги, как ее мерило. В капитализме братство заменили выражениями:"Это ваши проблемы.", "Ничего личного, - только бизнес.", "Не нравится, - вас тут никто не держит." Не надо вести пустую пропаганду! Это сейчас уже никого не вдохновляет и никому не нужно.
Кааак...? да ладно, не верю своим глазам, а как же зрада и перемога?
Восточные части Украины и Белоруссии исторически входят в состав единого государственного объединения России и имеют единый братский красивый и сильный народ, единой веры. Враги, которые боятся этого единства, все делали и продолжают делать сегодня , чтобы разорвать эти узы братства. В Советский период это начал Хрущев и продолжен предателями - ельценоидами до настоящего времени. . Все основные достижения СССР сделаны именно этим единым братским народом: достижения в области науки, образования, культуры и искусства, энергетика, базовые отрасли промышленности, включая атомную, Космос, основные социальные направления и медицина. Эти достижения являются собственность всего братского народа, временно по живому предательски разделенного мерзавцами – чуждыми России, являющиеся ее врагами. Такая политика продолжается и сегодня. Основным виновником ситуации является коррупционная РФ, как старший брат. Это доказывается всей многолетней идеологической официальной пропагандой РФ,
Да все просто. Россия не считает себя в состоянии войны с Украиной. А Украина хочет и рыбку съесть и ........, изображая то жертву агрессии, то торгового партнёра.
Не украинцы, а бандеровские бандиты.