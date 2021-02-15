Украина не планирует отказываться от российской электроэнергии

18:10 15.02.2021

Украина не станет отказываться от импорта электроэнергии из России, по крайней мере до конца текущего отопительного сезона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта (электроэнергии из РФ)», — сообщил он в ходе форума «Украина 30. Платежки».

Как отметил Кудрицкий, поставки российской электроэнергии помогают Украине «закрывать баланс в энергосистеме». Потребность в закупке электричества за границей изменится во второй половине марта или апреле 2021 года после ввоза угля и подключения после ремонта энергоблоков тепло- и атомных электростанций, а также после увеличения выработки на возобновляемых источниках энергии.

В понедельник крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от властей запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, а также отменить новые ограничения тарифов. В противном случае, как уверяют в компаниях, может произойти «срыв этого отопительного сезона», а подготовка к будущему будет поставлена под угрозу.

Напомним, украинская сторона возобновила импорт электроэнергии из России 1 февраля. Сначала Киев получил ее на коммерческих условиях, но позднее Украина запросила у РФ дополнительные экстренные поставки в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме страны.