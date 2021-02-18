Янукович назвал виновных в «аннексии» Крыма и конфликте в Донбассе

08:53 18.02.2021

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал виновными во вхождении Крыма в состав России и войне в Донбассе экс-главу государства Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Соответствующее заявление опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в „новой“ Украине», — цитирует заявление Януковича Росбалт. Он также обвинил Турчинова в подписании «преступного указа» о начале боевых действий в Донбассе.

По мнению Януковича, «спустя 7 лет Майдан продолжает разделять» Украину, действия прежней и нынешней власти «углубляют разделение государства», а «украинцы потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами „революции“».

Таким образом Янукович отреагировал на принятие Верховной Радой постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной территорий. В документе говорится, что Янукович узурпировал власть и это привело к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушениям прав и свобод человека, а также, что «оккупация» Россией Крыма и Донбасса случилась «не в последнюю очередь вследствие» его политики и действий «сформированного им преступного режима».