Янукович назвал виновных в «аннексии» Крыма и конфликте в Донбассе
Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал виновными во вхождении Крыма в состав России и войне в Донбассе экс-главу государства Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Соответствующее заявление опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.
«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в „новой“ Украине», — цитирует заявление Януковича Росбалт. Он также обвинил Турчинова в подписании «преступного указа» о начале боевых действий в Донбассе.
По мнению Януковича, «спустя 7 лет Майдан продолжает разделять» Украину, действия прежней и нынешней власти «углубляют разделение государства», а «украинцы потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами „революции“».
Таким образом Янукович отреагировал на принятие Верховной Радой постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной территорий. В документе говорится, что Янукович узурпировал власть и это привело к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушениям прав и свобод человека, а также, что «оккупация» Россией Крыма и Донбасса случилась «не в последнюю очередь вследствие» его политики и действий «сформированного им преступного режима».
Комментарии читателей Оставить комментарий
России не нужно было признавать Ющенко,победившим в 3-м туре,организованном американцами,выборов.
В Украине был кинут клич - ворье России (что есть правда на самом деле, показало время) путь к погибели, таежный союз уже проходили, это болото, идем назад туда, где живут люди - в Европу.
Какой клич мог кинуть Янукович, чтобы переориентировать массы?
"Массы уважают только силу, и доброта их мало трогает, так как они смотрят на нее как на одну из форм слабости. Симпатии толпы всегда были на стороне тиранов, подчиняющих ее себе, а не на стороне добрых властителей, и самые высокие статуи толпа всегда воздвигает первым, а не последним. Если толпа охотно топчет ногами повергнутого деспота, то это происходит лишь оттого, что, потеряв свою силу, деспот этот уже попадает в категорию слабых, которых презирают, потому что их не боятся. Тип героя, дорогого сердцу толпы, всегда будет напоминать Цезаря, шлем которого прельщает толпу, власть внушает ей уважение, а меч заставляет бояться."
О! Януковича выводят на политическую арену. Не удивлюсь, если он ещё претензии на власть предъявит, учитывая что он последний легитимный президент Украины.
а что не так?