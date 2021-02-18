Янукович назвал виновных в «аннексии» Крыма и конфликте в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал виновными во вхождении Крыма в состав России и войне в Донбассе экс-главу государства Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Соответствующее заявление опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в „новой“ Украине», — цитирует заявление Януковича Росбалт. Он также обвинил Турчинова в подписании «преступного указа» о начале боевых действий в Донбассе.

По мнению Януковича, «спустя 7 лет Майдан продолжает разделять» Украину, действия прежней и нынешней власти «углубляют разделение государства», а «украинцы потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами „революции“».

Таким образом Янукович отреагировал на принятие Верховной Радой постановление о событиях на Евромайдане, подготовленное еще в 2020 году. В нем депутаты назвали виновных, по их мнению, в гибели людей и потере Украиной территорий. В документе говорится, что Янукович узурпировал власть и это привело к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушениям прав и свобод человека, а также, что «оккупация» Россией Крыма и Донбасса случилась «не в последнюю очередь вследствие» его политики и действий «сформированного им преступного режима».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2021, 15:22
    Гость: про ошибки

    России не нужно было признавать Ющенко,победившим в 3-м туре,организованном американцами,выборов.

  2. 18.02.2021, 15:17
    Гость: Идеолог

    В Украине был кинут клич - ворье России (что есть правда на самом деле, показало время) путь к погибели, таежный союз уже проходили, это болото, идем назад туда, где живут люди - в Европу.
    Какой клич мог кинуть Янукович, чтобы переориентировать массы?

  3. 18.02.2021, 15:12
    Гость: Гюстав Лебон

    "Массы уважают только силу, и доброта их мало трогает, так как они смотрят на нее как на одну из форм слабости. Симпатии толпы всегда были на стороне тиранов, подчиняющих ее себе, а не на стороне добрых властителей, и самые высокие статуи толпа всегда воздвигает первым, а не последним. Если толпа охотно топчет ногами повергнутого деспота, то это происходит лишь оттого, что, потеряв свою силу, деспот этот уже попадает в категорию слабых, которых презирают, потому что их не боятся. Тип героя, дорогого сердцу толпы, всегда будет напоминать Цезаря, шлем которого прельщает толпу, власть внушает ей уважение, а меч заставляет бояться."

  4. 18.02.2021, 14:17
    Гость: Иван Иваныч

    О! Януковича выводят на политическую арену. Не удивлюсь, если он ещё претензии на власть предъявит, учитывая что он последний легитимный президент Украины.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Что стоит за демаршем Лаврова?
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
Избранное
Manimal «Purgatorio»
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения
Как избавиться от боли в горле?
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?
Америку превратят в проходной двор
Использование векселей в криминальных банкротствах. Хищение миллиардных сумм в московской компании «Белкофорте»
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова