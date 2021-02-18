Лукашенко пообещал ничего не просить на встрече с Путиным

12:54 18.02.2021

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил информацию о готовящейся встрече с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Однако глава государства опроверг слухи о том, что намерен просить на встрече новый кредит в размере $3 млрд, пишет «БелТА».

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что вместе с этим планирует встречу с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. По словам Лукашенко, они обсудят «наиболее животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют». В их числе: тема национальной обороны и безопасности.

Ранее СМИ со ссылкой на внутренние источники писали, что власти Белоруссии рассчитывают на новый крупный кредит от Кремля. Об этом, в частности, писала газета «Коммерсант». Сообщалось, что Минск хочет получить доступ к остатку суммы, которая выделялась Россией на строительство Белорусской АЭС.