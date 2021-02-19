США вернулись в Парижское соглашение по климату

США официально завершили процесс возвращения в Парижское соглашение по климату, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Возврат стал возможен после подписания соответствующего указа новым президентом США Джоном Байденом.

Напомним, Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Однако в 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе США из данного соглашения, которое обязывало к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. По мнению Трампа, подобное соглашение является невыгодным для США, так как накладывает на его страну куда более жесткие ограничения, нежели на другие страны, например - на Китай.

Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.02.2021, 19:50
    Гость: Время Ч.

    Шарашкина контора этот протокол. Он нужен только как инструмент влияния на экономики развивающихся государств, заставляют ставить дорогостоящие системы очистки и прочее, а тем временем один извергающийся вулкан делает столько вредных выбросов что человечество и за 50 лет не выбросит.

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