ЕС введет санкции против руководителей СК, ФСИН, Росгвардии, Генпрокуратуры

19:34 22.02.2021

Министры иностранных дел Европейского Союза договорились в понедельник ввести санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на приговор суда в отношении Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, принимавших участие в обсуждении этого вопроса.

В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС не обсуждалось конкретных имен. Однако, по словам опрошенных дипломатов, в санкционный список будут внесены председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет Росбалт.

Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.