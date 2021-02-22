ЕС введет санкции против руководителей СК, ФСИН, Росгвардии, Генпрокуратуры

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Министры иностранных дел Европейского Союза договорились в понедельник ввести санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на приговор суда в отношении Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, принимавших участие в обсуждении этого вопроса.

В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС не обсуждалось конкретных имен. Однако, по словам опрошенных дипломатов, в санкционный список будут внесены председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет Росбалт.

Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2021, 00:19
    Гость: владимир гинзбург

    Санкции против государственных физических лиц только поддерживаю. нечего делать государственным деятелем за границей. Отдыхать и детей учить надо в России.

  3. 22.02.2021, 22:18
    Гость: www

    Как бы список не составлен. Только решение по применению санкции приняли. В которые входит арест имущества в ЕС.

  4. 22.02.2021, 21:59
    Гость: Zahar

    Подумай о совместном проживании с кремлёвским кагалом, а с ЕС, как нибудь уладиться.

Все комментарии (21)
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