Украина получит 15 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax
Украина договорилась о дополнительных поставках вакцины от коронавируса производства NovaVax.
По информации украинского Минздрава, с июля текущего года в общем в страну должно быть поставлено 15 млн доз вакцины NovaVax.
«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора», - написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Из донецка и луганска
Мы и не сомневались ,даже посол России в США ей привился и каждый 14й житель из 100.
Вакцина в США харошая раз ей привился посол России в США и уже привились каждый 14 й человек из 100.
В России тоже похвастать нечем привито 1,5 человека из 100а
Как раз к июлю останется 15 млн укров. Все уже заранее подсчитали.