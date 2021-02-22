Украина получит 15 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax

11:01 22.02.2021

Украина договорилась о дополнительных поставках вакцины от коронавируса производства NovaVax.

По информации украинского Минздрава, с июля текущего года в общем в страну должно быть поставлено 15 млн доз вакцины NovaVax.

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора», - написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.