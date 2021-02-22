Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка

22:16 22.02.2021

Украинская контрразведка задержала «агента российской разведки», который пытался передать чертежи «секретного» танка.

По данным контрразведчиков, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, хотел получить секретную техническую документацию по разработке и производству танка Т-84БМ «Оплот», пишет РБК со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ).

Следствие установило, что для этих целей мужчина пытался связаться с сотрудником харьковского государственного предприятия ХКБМ им. Морозова, которое разрабатывало танк. Под контролем оперативников СБУ подозреваемый получил от работника образцы технических материалов и передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Мужчину задержали во время получения им «полного комплекта технической документации», в отношении подозреваемого завели уголовное дело о госизмене.

Фото с сайта ssu.gov.ua