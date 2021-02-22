Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка
Украинская контрразведка задержала «агента российской разведки», который пытался передать чертежи «секретного» танка.
По данным контрразведчиков, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, хотел получить секретную техническую документацию по разработке и производству танка Т-84БМ «Оплот», пишет РБК со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ).
Следствие установило, что для этих целей мужчина пытался связаться с сотрудником харьковского государственного предприятия ХКБМ им. Морозова, которое разрабатывало танк. Под контролем оперативников СБУ подозреваемый получил от работника образцы технических материалов и передал фотокопии представителю российской спецслужбы.
Мужчину задержали во время получения им «полного комплекта технической документации», в отношении подозреваемого завели уголовное дело о госизмене.
Фото с сайта ssu.gov.ua
Комментарии читателей Оставить комментарий
"украинский секретный танк" - действительно....смешно !
Действительно СМЕШНО...и это при наличие интернета и прочих эл.прибабахах.
Чертежи украсть не удалось, и теперь украинские танки дойдут до Севастополя и Москвы! Сталин, вставай, спаси советский народ!
На сколько, я понимаю этот секретный танк, может идти под водами Северного Ледовитого Океана!!!!
Якобы передавал чертежи, наверное в папке и тубусе.
И вот доблестные службы внешней разведки Украины не дремлют и с поличным при передаче толстой папки и тубуса схватили злоумышленников.
Но хохлы поверят.
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей