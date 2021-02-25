Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке
Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Об этом пишет News.am.
Генеральный штаб выпустил такое заявление после того, как по предложению главы правительства уволили первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. 40 высокопоставленных военных, поставивших подписи под заявлением, считают, что Хачатряна уволили «по недальновидным и необоснованным причинам».
Сам Никол Пашинян назвал призыв Генштаба уйти ему в отставку попыткой военного переворота. Премьер призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана. Спустя короткое время также в Facebook Пашинян объявил о решении отправить в отставку руководителя Главного штаба Оника Гаспаряна.
«Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики [в Ереване]. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире», — заявил глава кабмина.
На фоне заявления Генштаба жители Еревана стали выходить на улицы, выкрикивая лозунги «Никол — предатель!» и «Никол — уходи!», пишет «Интерфакс». В частности, люди собираются у здания Министерства обороны Армении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
смешнее хохлов нет.
Власть не дают - власть берут!
А посмотрите на ситуацию в Армении под призмой возможных сценариев развития ситуации, выгодных Турции и США. И сразу становится понятной логика действий Пашиняна.
Пашинян не сыграл своей главной роли: с него должна начаться гражданская война в Армении.
Он искренне верит, что это возможно. Ему нужно сделать последний шаг, который позволит окончательно уничтожить Армению.
Именно это сейчас активно «приветствуется» специальными усилиями врагов Еревана.
И все же год хороший. Задавлено два Майдана в России и Белоруссии. Убирается марионетка Пашинян. Идёт реванш. Дело за Киевом.
а при чем тут никол войну проиграла армия во г8лаве с генеральным штабом и втравили страну в войну тоже генералы их надо сккопом в отставку иначе они втравят страну в новую войну и армении тогда не будет сделать то же самое что сталин после гражданской войны пока не было угрозы со стороны запада востока юга распустил ту красную армию которая хотела дойти до индии