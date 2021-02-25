Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке

12:48 25.02.2021

Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Об этом пишет News.am.

Генеральный штаб выпустил такое заявление после того, как по предложению главы правительства уволили первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. 40 высокопоставленных военных, поставивших подписи под заявлением, считают, что Хачатряна уволили «по недальновидным и необоснованным причинам».

Сам Никол Пашинян назвал призыв Генштаба уйти ему в отставку попыткой военного переворота. Премьер призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана. Спустя короткое время также в Facebook Пашинян объявил о решении отправить в отставку руководителя Главного штаба Оника Гаспаряна.

«Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики [в Ереване]. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире», — заявил глава кабмина.

На фоне заявления Генштаба жители Еревана стали выходить на улицы, выкрикивая лозунги «Никол — предатель!» и «Никол — уходи!», пишет «Интерфакс». В частности, люди собираются у здания Министерства обороны Армении.