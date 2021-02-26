Александр Лукашенко исключил передачу власти сыновьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не он не станет передавать власть своим детям, в частности, старшему сыну Виктору. Его цитирует агентство «БелТа».
«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну Виктору, с 2005 года он занимал должность помощника президента по нацбезопасности) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил белорусский лидер на Олимпийском собрании НОК.
Лукашенко добавил, что его сын Виктор при избрании главой НОК не будет госслужащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями»,— пояснил политик
На пост главы НОК изначально было выдвинуто две кандидатуры — Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко. Вице-президентом НОК был переизбран Дмитрий Довгаленок.
Кроме Виктора у Лукашенко еще два сына: Дмитрий и Николай. Первый — председатель совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», младший — еще несовершеннолетний и часто проводит время в компании отца.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил белорусский лидер на Олимпийском собрании НОК". И тут же назначил одного из своих сыновей руководителем этого НОК. Тоже теплое местечко. А какую должность он ранее занимал ? Правильно, в статье указано. Помощника президента по национальной безопасности. Ну куда же без семейственности ? Это как у Ельцина - "Я себе ничего не взял. Все в семью".
Ан плебс по буржуйской указке восстал:
Мол, вынь да положь вместо правды "свободу"!
И дать обещал её Батька народу...
"Есть закон, по которому если что то политик говорит, клянется и божится, то это значит, что будет все наоборот". Это смотря какой политик. Уверен, что Лукашенко не лукавит, хотя в дальнейшем события могут развиваться так, как он не предполагал.
И не надо перевирать слова Ленина. Речь Ленина была и остаётся актуальной для понимания целей и задач коммунистов. Вот что, в частности он сказал: "Поколение работников, воспитанное в капиталистическом обществе, в лучшем случае сможет решить задачу уничтожения основ старого капиталистического быта, построенного на эксплуатации. Оно в лучшем случае сумеет решить задачи создания такого общественного устройства, которое помогло бы пролетариату и трудовым классам удержать власть в своих руках и создать прочный фундамент, на котором может строить только поколение, вступающее в работу уже при новых условиях, при такой обстановке, когда нет эксплуататорского отношения между людьми". Отвечая далее на вопросы, Ленин сказал, что «Коммунистическое общество будет создано в борьбе против всех эксплуататоров. Это дело долгое, оно требует организации, обучения и воспитания». Так что грамотному и логически мыслящему человеку понятно, что ни о каком коммунизме через 15 лет речь не шла. Похоже, склероз одолел Вас, Отец. К сожалению, почти не лечится.
А дело не передвче власти родственникам, дело в том, что бы власть удовлетворяла чаянья 90% населения страны!
Это право народа, а не правителя.