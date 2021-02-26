Александр Лукашенко исключил передачу власти сыновьям

14:13 26.02.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не он не станет передавать власть своим детям, в частности, старшему сыну Виктору. Его цитирует агентство «БелТа».

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну Виктору, с 2005 года он занимал должность помощника президента по нацбезопасности) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил белорусский лидер на Олимпийском собрании НОК.

Лукашенко добавил, что его сын Виктор при избрании главой НОК не будет госслужащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями»,— пояснил политик

На пост главы НОК изначально было выдвинуто две кандидатуры — Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко. Вице-президентом НОК был переизбран Дмитрий Довгаленок.

Кроме Виктора у Лукашенко еще два сына: Дмитрий и Николай. Первый — председатель совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», младший — еще несовершеннолетний и часто проводит время в компании отца.