ВВС США нанесли ракетный удар по позициям ополченцев в Сирии

07:45 26.02.2021

ВВС США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Как отмечается, данный шаг был предпринят, якобы, в ответ "на три ракетных удара против сил США в Ираке". Под удар попали ряд зданий на сирийско-иракской границе, использовавшиеся рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

"Удар был нанесен по приказу президента Джо Байдена и был нацелен на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем", - заявили в военных кругах США.

Как пишет РИА Новости, удар был нанесен в соответствии с разведывательной информацией иракских военных.

Ранее сирийский СМИ сообщали о ракетной атаке в Багдаде т. н. "зеленой зоне", где расположено диппредставительство США, произошедшей 22 февраля.