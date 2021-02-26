ВВС США нанесли ракетный удар по позициям ополченцев в Сирии
ВВС США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
Как отмечается, данный шаг был предпринят, якобы, в ответ "на три ракетных удара против сил США в Ираке". Под удар попали ряд зданий на сирийско-иракской границе, использовавшиеся рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
"Удар был нанесен по приказу президента Джо Байдена и был нацелен на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем", - заявили в военных кругах США.
Как пишет РИА Новости, удар был нанесен в соответствии с разведывательной информацией иракских военных.
Ранее сирийский СМИ сообщали о ракетной атаке в Багдаде т. н. "зеленой зоне", где расположено диппредставительство США, произошедшей 22 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего не тонка. Сейчас только свое суперсовременно гиперзвуковое оружие доведем до ума и шарахнем, по самому Вашингтону. Еще прощение просить будут. За каждого раненого ополченца ответят.
Как ни одного. Помнится российский транспортник сбили при подходе на посадку. Это когда рядом израильские истребители крутились.
Вы не можете знать как средства ПВО РФ работают в Сирии - пока что у РФ не было необходимости их применять.
Не, ну понятно, премию нада вручить, потом критикуй! Бабана получил, как только отположенили, Байдану, без булды, она уже положняковая!
Вот бы сейчас кое кому проутюжить позиции "умеренных" проамериканских и протурецких, да так, что бы только пыль осела. Может потом пыл у амеров поубавится.