ВВС США нанесли ракетный удар по позициям ополченцев в Сирии

Пентагон

ВВС США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Как отмечается, данный шаг был предпринят, якобы, в ответ "на три ракетных удара против сил США в Ираке". Под удар попали ряд зданий на сирийско-иракской границе, использовавшиеся рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

"Удар был нанесен по приказу президента Джо Байдена и был нацелен на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем", - заявили в военных кругах США. 

Как пишет РИА Новости, удар был нанесен в соответствии с разведывательной информацией иракских военных. 

Ранее сирийский СМИ сообщали о ракетной атаке в Багдаде т. н. "зеленой зоне", где расположено диппредставительство США, произошедшей 22 февраля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2021, 17:30
    Гость: Иван Иваныч

    Ничего не тонка. Сейчас только свое суперсовременно гиперзвуковое оружие доведем до ума и шарахнем, по самому Вашингтону. Еще прощение просить будут. За каждого раненого ополченца ответят.

  2. 26.02.2021, 17:26
    Гость: Астолоп

    Как ни одного. Помнится российский транспортник сбили при подходе на посадку. Это когда рядом израильские истребители крутились.

  3. 26.02.2021, 16:19
    Гость: blog2038,.

    Вы не можете знать как средства ПВО РФ работают в Сирии - пока что у РФ не было необходимости их применять.

  4. 26.02.2021, 16:15
    Гость: Шило karsadУ

    Не, ну понятно, премию нада вручить, потом критикуй! Бабана получил, как только отположенили, Байдану, без булды, она уже положняковая!

  5. 26.02.2021, 15:42
    Гость: ABCD

    Вот бы сейчас кое кому проутюжить позиции "умеренных" проамериканских и протурецких, да так, что бы только пыль осела. Может потом пыл у амеров поубавится.

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