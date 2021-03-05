Что может привести к новой войне и попытке украинского «реванша» в Донбассе: некоторые факторы

Семь лет продолжается вооруженный конфликт в Донбассе. Сейчас он находится не в столь активной фазе, но в любой момент ситуация может обостриться

Несмотря на то, что активные боевые действия в Донбассе не ведутся, каждый день из ДНР и ЛНР поступает информация об обстрелах с украинской стороны, периодически гибнут военнослужащие. Семь лет регион живет в режиме перманентной войны, и конец этому плачевному положению пока не предвидится. Более того, существует и определенный, довольно высокий риск возобновления активных боевых действий.

В первую очередь, вероятность обострения ситуации в Донбассе зависит от политики Киева. Нет никаких сомнений в том, что украинские власти не смирились и не смирятся с текущим положением дел, но Владимир Зеленский пока вынужден проводить менее агрессивную политику, чем его предшественник Пётр Порошенко. Чего не скажешь о политике Зеленского в отношении политических конкурентов. Однако курс киевских властей в любой момент может измениться. К этому могут подтолкнуть как внешние, так и внутренние факторы.

Внешние и внутренние факторы для возобновления конфликта на Украине



К внешним факторам относится, прежде всего, давление со стороны США: сейчас к власти в Вашингтоне пришел Джо Байден, точнее – те силы, которые за ним стоят. Придерживаясь жесткого антироссийского курса, сторонники Байдена могут быть заинтересованы в очередном провоцировании конфликта на российских границах. Донбасс идеально подходит на роль региона, где можно лишь немного «подлить масла», и пламя войны разгорится с новой силой.

Среди внутренних факторов важнейшую роль играет социально-экономическая ситуация на Украине. Антироссийский поворот Киева не принес украинскому народу ни долгожданного улучшения материальных условий жизни, ни политической и экономической стабильности.

Более того, по многим параметрам жизнь стала гораздо хуже, чем при «коррупционере» Викторе Януковиче или его предшественниках: Украина потеряла Крым, фактически потеряла значительную часть Донбасса, испортила отношения с ближайшим соседом, разрушила экономику. Но лучший способ отвлечь внимание народных масс от действий власти – разжечь войну, на которую и можно списать экономические трудности и социальные проблемы.

Кроме того, на Украине уже подросло целое поколение молодых людей, взращенных на антироссийской националистической пропаганде. Это тоже немаловажный фактор: такая молодёжь уже является избирателями, в силу возраста настроена радикально, и при ее поддержке к власти в Киеве могут прийти и другие политические силы, куда более опасные, чем Зеленский или Порошенко. Это тоже может привести к попытке украинского "реванша" в Донбассе, а, соответственно, и к новой войне. Радикалам, представляющим собой особый фактор, нужны финансы и идеологический толчок - они снова могут двинуться на восток, забыв об опыте "котлов".

ВСУ перевооружились и окрепли, и это большая угроза



Стоит отметить и тот факт, что Вооруженные силы Украины значительно улучшились с момента начала боевых действий в Донбассе. Сейчас это уже совсем не та «недоармия», которая в 2014 году терпела поражение за поражением от ополченцев. И это тоже дополнительные факторы возможной новой вспышки вооружённого конфликта.

Во-первых, ВСУ вооружились более современными образцами оружия за счет поставок из стран НАТО. Во-вторых, произошла организационная модернизация. В-третьих, значительная часть личного состава получила внушительный боевой опыт. В-четвёртых, ВСУ готовят натовские военные инструкторы. Все эти факторы нельзя игнорировать, занимаясь «шапкозакидательством».

Теперь ВСУ – более опасный противник, чем раньше. И нет никаких сомнений, что идею восстановления контроля над Донбассом военным путем в Киеве не оставляют, хотя, по понятным причинам, рассчитывают и на политическое решение проблемы народных республик.

Конечно, сами ДНР и ЛНР в войне не заинтересованы: им нужно восстанавливать хозяйство, разрушенную инфраструктуру, да и дух Русской весны 2014 года в настоящее время заметно ослаб: все реже говорят о Новороссии, о необходимости свержения украинской власти, в том числе, и в других де-юре юго-восточных регионах Украины. Сказывается и сдержанная позиция России по данному вопросу.

Таким образом, все зависит от Киева, а также от его западных покровителей.

Если Киев решит, то война в Донбассе возобновится хоть завтра, а уже от России будет зависеть то, каким образом можно защитить население региона от новой катастрофы.

При этом в ДНР, понимая, что вероятность новой войны велика, уже сейчас разрешили своим военнослужащим открывать не только ответный огонь по позициям противника, но и огонь на упреждение.