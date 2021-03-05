Белоруссия попросила Литву об экстрадиции Тихановской

11:26 5.03.2021

Генпрокуратура Белоруссии обратилась к властям Литвы с просьбой выдать бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства в Telegram.

«Генеральная прокуратура республики Беларусь также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.

Кроме того, ведомство отправило в Гомельский областной суд уголовное дело против четырех доверенных лиц Тихановской. Согласно версии следствия, обвиняемые планировали массовые беспорядки в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов.

«После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.

Ранее СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Оппозиционному политику и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии. В настоящее время Тихановская находится в розыске.