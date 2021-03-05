Белоруссия попросила Литву об экстрадиции Тихановской
Генпрокуратура Белоруссии обратилась к властям Литвы с просьбой выдать бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства в Telegram.
«Генеральная прокуратура республики Беларусь также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.
Кроме того, ведомство отправило в Гомельский областной суд уголовное дело против четырех доверенных лиц Тихановской. Согласно версии следствия, обвиняемые планировали массовые беспорядки в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов.
«После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.
Ранее СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Оппозиционному политику и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии. В настоящее время Тихановская находится в розыске.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И что Вам мешает занять её место?
Чемодан, вокзал, Минск - и в одиночный пикет где-нибудь у Минюста.
Страшно? Вот-вот.
Тихановская - не Навальный. Не боец, хотя женщина смелая.
Но власть, как я уже сказал, сама делает из неё лидера. И Тихановской достаточно просто не мешать Лукашенко в этом процессе..))
Надеюсь, не ушиблись?..))
Садитесь за стол, читайте комментарии.
Как видите, большинство местных завсегдатаев уже бросились в бой - именно так, как я и написал.
А где конкретно сидят поварята - меня не интересует. Самые ярые патриоты России, как известно, предпочитают жить в Лондоне или Италии..))
Ага, выдадут они ее. Держи карман шире. Полагаю, что и Генпрокуратуры РБ сама в это не верит.
Ой а что твой Ленин умел? Лучше бы твой Ленин щи пошел сам варить ,в повара. Ленин не выиграл ни одного судебного процесса. Ленин был никаким помещиком. Ленин не смог совершить революцию,за него это Троцкий делал.Кто вообще такой Ленин? Неудачник и предатель. ВСЕ ВАШЕ ВРЕМЯ КОММУНИСТЫ,ВЗЛЕТЕВШИЕ НА ЛЖИ УШЛО,равно как ушло время ваших лживых американцев,как и фильма "Гусарская Баллада".Хороши вы были для своего времени. Из партии КПРФ уходят, все меньше с каждым разом за вас голосуют,потому что ничего в парламенте не делаете. ВЫ ТАКИЕ ЖЕ КОММУНИСТЫ НИКУДЫШНЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ И ПРОДАЖНЫЕ КАК ГОСПОЖА ТИХАНОВСКАЯ. ВЫ коммунисты тоже самое,что Тихановская. Ваше время коммунисты ушло. Больше народ за вашей ложью не пойдет.
На мой взгляд ход не лишён логики. Не надо ждать пока "лидера оппозиции" слепят "партнеры". Можно самому лепить из того, кто тебе наиболее удобен. Сказано же - "не можешь противостоять - возглавь" Так что насчет "очередной глупости" Вы несколько погорячились.