Военные Армении поддержали требование об отставке Пашиняна

Никола Пашинян

Руководство Вооруженных сил Армении поддержало требование главы Генштаба Оника Гаспаряна об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Заявление военных было опубликовано на портале News.am.

«Командный состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает данные до этого оценки относительно ситуации в республике. Развязка существующей ситуации одна, она указана в послании.

Лишения каждого военнослужащего, назначенного на должности высшего командного состава, и преодоленные трудности могут оценивать исключительно способные на это лица.

Призыв начальника Генштаба ВС РА, генерал-полковника Оника Гаспаряна, прозвучавший в послании 10․03․2021 г ВС воспринимают как поручение», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Пашинян уволил главу Генштаба, который заявил, что решение текущего кризиса возможно только через отставку премьера и внеочередные парламентские выборы. При этом президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но и не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке Гаспаряна.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.03.2021, 19:03
    Гость: Stalker

    Надо не требования выдвигать и на митинги ходить, а вынести его вместе с креслом из здания правительства и на помойку отнести. А будет дергаться, пристукнуть пару раз. Так, легко. Для понимания момента.

  4. 10.03.2021, 18:19
    Гость: личный опыт

    "а потом армяне возьмутся за оккупантов азеров."
    ---------------
    Что бы разобраться со спорными торговыми точками в России, нет необходимости сносить Пашиняна и всю Турцию.
    Как-то так.

  5. 10.03.2021, 18:15
    Гость: Остап

    Блок Пашиняна получил на выборах более семидесяти процентов голосов избирателей. Причем, он не скрывал своих убеждений, говорил открыто:Россия-враг, оккупант; выход из ОДКБ, курс на вступление в НАТО, союзники- Европа и США. Именно за это голосовали более семьдесяти процентов армян. Что-то пошло не так? Это бывает. Но за всё в этой жизни надо платить.

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