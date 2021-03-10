Военные Армении поддержали требование об отставке Пашиняна
Руководство Вооруженных сил Армении поддержало требование главы Генштаба Оника Гаспаряна об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Заявление военных было опубликовано на портале News.am.
«Командный состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает данные до этого оценки относительно ситуации в республике. Развязка существующей ситуации одна, она указана в послании.
Лишения каждого военнослужащего, назначенного на должности высшего командного состава, и преодоленные трудности могут оценивать исключительно способные на это лица.
Призыв начальника Генштаба ВС РА, генерал-полковника Оника Гаспаряна, прозвучавший в послании 10․03․2021 г ВС воспринимают как поручение», - говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Пашинян уволил главу Генштаба, который заявил, что решение текущего кризиса возможно только через отставку премьера и внеочередные парламентские выборы. При этом президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но и не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке Гаспаряна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При чем армянская буря в стакане
Воды к греческой хунте.
..
Надо не требования выдвигать и на митинги ходить, а вынести его вместе с креслом из здания правительства и на помойку отнести. А будет дергаться, пристукнуть пару раз. Так, легко. Для понимания момента.
кому интересны разборки в обезьяннике?
"а потом армяне возьмутся за оккупантов азеров."
---------------
Что бы разобраться со спорными торговыми точками в России, нет необходимости сносить Пашиняна и всю Турцию.
Как-то так.
Блок Пашиняна получил на выборах более семидесяти процентов голосов избирателей. Причем, он не скрывал своих убеждений, говорил открыто:Россия-враг, оккупант; выход из ОДКБ, курс на вступление в НАТО, союзники- Европа и США. Именно за это голосовали более семьдесяти процентов армян. Что-то пошло не так? Это бывает. Но за всё в этой жизни надо платить.