Военные Армении поддержали требование об отставке Пашиняна

15:08 10.03.2021

Руководство Вооруженных сил Армении поддержало требование главы Генштаба Оника Гаспаряна об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Заявление военных было опубликовано на портале News.am.

«Командный состав ВС Армении присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает данные до этого оценки относительно ситуации в республике. Развязка существующей ситуации одна, она указана в послании.

Лишения каждого военнослужащего, назначенного на должности высшего командного состава, и преодоленные трудности могут оценивать исключительно способные на это лица.

Призыв начальника Генштаба ВС РА, генерал-полковника Оника Гаспаряна, прозвучавший в послании 10․03․2021 г ВС воспринимают как поручение», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Пашинян уволил главу Генштаба, который заявил, что решение текущего кризиса возможно только через отставку премьера и внеочередные парламентские выборы. При этом президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но и не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке Гаспаряна.