Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США

С июня 2021 года Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от доходов YouTube-блогеров из других стран, пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

В документе говорится, что налогами планируется облагать доход, полученный блогерами от просмотра контента в США, в том числе от прибыли от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

Отмечается, что до 31 мая блогеры обязаны предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense.

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Как отмечает издание, между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%.

В случае, если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

Отмечается, что Google анонсировали введение налогов после предложения Минцифры обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Помимо YouTube нововведение коснется соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 15:01
    Гость: Красный

    Я не против того, чтобы доили блогеров. Они тоже должны ощущать себя пролетариатом в мире империализма и чувствовать на себе все "прелести" капитализма. А то витают в облаках, все думают, что они - буржуазия.

  2. 11.03.2021, 14:34
    Гость: IgS

    вам не напоминает это ситуацию с эльцин-центром?

    компания построенная на госдеповские деньги - гос-заказ считай напрямую чтобы получить доступ ко всем компьютерам связанным через сеть теперь требует от пользователей наличку ... за пользование сетью.

    Танечка с рыжим тоже выстроили эльцин центр за за госсчет - ЗА НАШИ С ВАМИ НАЛОГИ - и теперь доят на 8-9 миллиардов год. масштаб конечно не тот но схемка то одна...

  3. 11.03.2021, 14:11
    Гость: Чиновник

    Правильно. Надо задним числом взыскать налоги на рекламу с граждан РФ и Америки, это триллионы долларов же!

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