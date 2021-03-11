Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США

12:25 11.03.2021

С июня 2021 года Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от доходов YouTube-блогеров из других стран, пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

В документе говорится, что налогами планируется облагать доход, полученный блогерами от просмотра контента в США, в том числе от прибыли от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

Отмечается, что до 31 мая блогеры обязаны предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense.

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Как отмечает издание, между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%.

В случае, если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

Отмечается, что Google анонсировали введение налогов после предложения Минцифры обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Помимо YouTube нововведение коснется соцсетей Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.