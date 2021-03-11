США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам

13:01 11.03.2021

США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим. Об этом рассказал агентству РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, уже несколько лет генконсульство работает в неполном штатном составе. Основной проблемой является жесткая визовая политика США. Так, срок ожидания визы может растянуться на год и более, при этом результат не гарантирован.

"Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи", - пояснил Захаров.

Также США отказываются продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, которые уже находятся в стране.

"Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.

Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике.