США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим. Об этом рассказал агентству РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
По его словам, уже несколько лет генконсульство работает в неполном штатном составе. Основной проблемой является жесткая визовая политика США. Так, срок ожидания визы может растянуться на год и более, при этом результат не гарантирован.
"Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи", - пояснил Захаров.
Также США отказываются продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, которые уже находятся в стране.
"Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чума на оба ваших дома !
Всему есть причина. В любом не разрешимом спорном вопросе всегда виноваты обе стороны. Современная РФ ни чуть не лучше других государств по любому вопросу и не может быть всегда правой, а другие все дураки и враги. У главной власти РФ ни чего хорошего не пролучается и не получится ни во внутренней ситуации ни во внешней, как бы она не прогибалась перед западным финансовым миром, как бы не продавала свой стратегический потенциал США. Чего проще, вернуть обратно в собственность России алюиминиевое производство и все сибирские ГЭС, прекращать поставлять в США уран и титан, вернуть внутреннюю торговлю предметами потребления в свои руки. Кремль не может, так как его жильцы все на все до единого на крючке у США и Запада.
Так не только компромис искали ,а прямо в засос, и пакты втихаря сочиняли и земельку чужую захватывали.Забыли?
Для всех стало очевидным неадекватное поведение лидеров США. Начиная с дебильных шуток неудачного актера Рональда Рейгана и кончая нынешним больным и недееспособным президентом Байденом и его идиотских решений во внутренней и внешней политике.
Неудивительно, что продолжая недружелюбную политику Трампа по отношению к России, нынешняя администрация проводит тот же курс русофобии, что и предыдущая. Хрен редьки не слаще.
Америке нужен враг для того, чтобы всю вину за провалы во внешней политике и проигранные войны на Ближнем Востоке свалить на кого то, в данном случае на Россию. Если Трамп обвинял во всех грехах Китай, то Байден обвиняет Россию. Логично.
Америка рассыпается. Она разрушена уже в головах людей. Черные ненавидят белых. Белые презирают и боятся черных. Мексиканцы рвутся из Мексики в США, чтобы количеством захватить страну изнутри и вернуть некогда потерянные ею территории. Война всех против всех.
Экономика США в полной черной дыре. Супергигантские вливания новых напечатанных долларов в экономику повышают риск инфляции и обесценивания денежной массы зеленых. Результат плачевный.
Поэтому для слабой и умственно неспособной администрации США срочно необходимо найти врага и свалить на него все проблема внутри своей страны и за рубежом. Это позор для великой страны. Войны развязывают не народы, а их преступные руководители. Война становится все ближе. Россия должна стать сильной настолько, чтобы ни у кого не было желания и мысли унижать ее и ее дипломатов.
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