Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым

© KM.RU, Святослав Князев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН по теме Крыма призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию".

"Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", - приводит его слова РИА Новости.

Помимо традиционных обвинений в нарушении прав человека в Крыму из уст Кулебы прозвучало и обвинение в том, что "объекты ЮНЕСКО в Крыму подвергаются варварскому обращению и разграблению".

Российские и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.03.2021, 02:30
    Гость: Из Симферополя

    Зачем ломиться в открытую дверь? Очень многие жители Украины уже побывали в Крыму. Кто-то отдыхал, кто-то даже звробитчанствовал.

  2. 13.03.2021, 00:03
    Гость: РСФСР

    Нужно его призвать освободить территории присоединенные к УССР в советское время. С какой территорией вошли в состав СССР, с такой и валите в известное всем место.

  3. 12.03.2021, 23:31
    Гость: Цитата

    — Ты где? Я тебя не вижу!
    — Я стою возле парня в галстуке!
    — Да здесь миллион парней в галстуке!
    — Так ищи того, возле которого стою я!

  4. 12.03.2021, 23:04
    Гость: ответ

    Кулеба занят ноне, ишшо за комп не садился и предложение такое заманчивое не читал. Пиши далей, посмеемси...

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