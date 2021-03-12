Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН по теме Крыма призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию".
"Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", - приводит его слова РИА Новости.
Помимо традиционных обвинений в нарушении прав человека в Крыму из уст Кулебы прозвучало и обвинение в том, что "объекты ЮНЕСКО в Крыму подвергаются варварскому обращению и разграблению".
Российские и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем ломиться в открытую дверь? Очень многие жители Украины уже побывали в Крыму. Кто-то отдыхал, кто-то даже звробитчанствовал.
Нужно его призвать освободить территории присоединенные к УССР в советское время. С какой территорией вошли в состав СССР, с такой и валите в известное всем место.
— Ты где? Я тебя не вижу!
— Я стою возле парня в галстуке!
— Да здесь миллион парней в галстуке!
— Так ищи того, возле которого стою я!
Кулеба занят ноне, ишшо за комп не садился и предложение такое заманчивое не читал. Пиши далей, посмеемси...
по крымскому каналу.