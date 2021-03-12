Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым

21:42 12.03.2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН по теме Крыма призвал Россию "открыть доступ" в Крым и "занять не политизированную позицию".

"Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", - приводит его слова РИА Новости.

Помимо традиционных обвинений в нарушении прав человека в Крыму из уст Кулебы прозвучало и обвинение в том, что "объекты ЮНЕСКО в Крыму подвергаются варварскому обращению и разграблению".

Российские и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.

