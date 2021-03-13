При падении военного самолета под Алма-Атой погибли четыре человека
При падении военного самолета Ан-26 под Алма-Атой погибли четыре человека, еще двое пострадали.
Борт, выполнявший рейс Нур-Султан — Алма-Ата, пропал с радаров и совершил аварийную посадку в районе аэропорта Алма-Аты, сообщает РБК.
«По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу Илийского района», — сообщили в МЧС.
Сейчас возгорание самолета ликвидировано. На месте крушения работают 45 человек и 15 единиц техники, в том числе расчеты пожарной части, кинологический расчет, реанимационные бригады скорой помощи.
В аэропорту Алма-Аты в связи с происшествием задерживаются рейсы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все самолеты Ан украинские (Антонов) поэтому предложение хорошее.
Здесь тебе не Россия.
2016г."Казахстанские самолеты Ан-26 прибыли в Украину для прохождения ремонта"
Наверняка старше 40 лет. В принципе для транспортника нормально, при условии своевременного капремонта и модернизации на заводе-изготовителе.
Не вдаваясь в технические подробности можно констатировать, что опять перегруз на борту был. Коммерсанты натолкали свою контрабанду и заплатили авиационному начальству а те приказали экипажу лететь в нелетную погоду. Погода в Алма-Ате плохая видимость ограниченная облачно и осадки дождь со снегом -3 град.