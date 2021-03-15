За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции в этой стране, составило 112 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Госдума одобрила законопроект об освобождении от наказания за коррупцию
© KM.RU, Алексей Белкин
«Власти страны осознанно или неосознанно уничтожают народ. Разрушая экономику, социальную сферу, здравоохранение»
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
Избранное
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила
У Ливии мог быть свой автопром. Но помешала «арабская весна»
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
А если «обнулить» еще и Госдуму?
Ответственность поручителя по кредиту
Эдуард Худайнатов: биографические сведения
Умные маски и кибердезинфекторы: что ждет индустрию COVID Tech
Конфликт в Нагорном Карабахе: как это отражается на положении русских?
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
Геологическое летоисчисление