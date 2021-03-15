За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

15:25 15.03.2021

Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции в этой стране, составило 112 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.