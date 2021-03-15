За время операции в Сирии погибли 112 российских военных
Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции в этой стране, составило 112 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.
Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.
Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!