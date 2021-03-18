10:50 18.03.2021

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал власти Евросоюза "как можно быстрее" дать допуск на рынок российской вакцине от коронавируса "Спутник V", пишет "Интерфакс".

"Я призываю к тому, чтобы ответственное агентство в Европе сделало все возможное для того, чтобы как можно скорее были допущены все возможные вакцины", - цитирует слова Курца агентство.

Ранее Курц встретился с премьерами Болгарии, Чехии, Словении, Латвии и Хорватии и обсудил с ними тему неравномерного распределения вакцин в странах Европы. Курц призвал скорректировать этот механизм.

Канцлер Австрии обратил внимание на то, что чиновники Евросоюза организовали непрозрачный "базар" при распределении препаратов. Он отметил, что некоторые страны получают слишком мало препарата, в то время как другим достается значительное количество доз вакцин. Курц призвал провести расследование, чтобы выяснить, как совершались сделки по распределению вакцин.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах с общим населением 1,3 млрд человек. Венгрия стала первой страной в ЕС, которая применяет российскую вакцину, там препарат был зарегистрирован в январе.