Канцлер Австрии выступил за скорейший допуск "Спутник V" на рынок ЕС

Спутник V

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал власти Евросоюза "как можно быстрее" дать допуск на рынок российской вакцине от коронавируса "Спутник V", пишет "Интерфакс". 

"Я призываю к тому, чтобы ответственное агентство в Европе сделало все возможное для того, чтобы как можно скорее были допущены все возможные вакцины", - цитирует слова Курца агентство.

Ранее Курц встретился с премьерами Болгарии, Чехии, Словении, Латвии и Хорватии и обсудил с ними тему неравномерного распределения вакцин в странах Европы. Курц призвал скорректировать этот механизм.

Канцлер Австрии обратил внимание на то, что чиновники Евросоюза организовали непрозрачный "базар" при распределении препаратов. Он отметил, что некоторые страны получают слишком мало препарата, в то время как другим достается значительное количество доз вакцин. Курц призвал провести расследование, чтобы выяснить, как совершались сделки по распределению вакцин.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах с общим населением 1,3 млрд человек. Венгрия стала первой страной в ЕС, которая применяет российскую вакцину, там препарат был зарегистрирован в январе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 18:45
    Гость: ты лицемерен как Обама

    Конечно они просто не вписались в рынок.Нам надо сократить население Европы ТОЛЬКО ЭТО ТВОЙ КАПИТАЛИЗМ НЕ СПАСЕТ.

  2. 18.03.2021, 18:37
    Гость: Иван Иваныч

    Это ирония, если чё. Но вас я понимаю, индийский шмурдяк дженерик Астра Зенека эти минное поле.

  3. 18.03.2021, 18:01
    Гость: Вот правда!

    Алексей Навальный: «Мы знаем, что вакцину от коронавируса разрабатывают в десятках стран, и путинское вранье о том, что российские ученые протестировали и уже готовы массово применять вакцину, уже ничего, кроме хохота, не вызвало».

  4. 18.03.2021, 17:00
    Гость: www

    Так вот это их и пугает, что в России смертность как на воине, а от вакцины ни однои.

  5. 18.03.2021, 16:12
    Гость: иван з.

    Так если совпадение, значит не от Астра Зенека. Так зачем тогда языком молоть. Лишь бы какую-то чушь написать. Вот народ!

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