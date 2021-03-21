США осудили выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин
Решение Анкары выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин необоснованно и вызывает разочарование, заявил президент США Джо Байден. Указ о выходе Турции из соглашения подписал накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Внезапный и необоснованный выход Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье, более известной как Стамбульская конвенция, вызывает глубокое разочарование»,— приводит слова Байдена «Коммерсант».
Американский президент также напомнил, что в последнее время в мире, и в Турции в частности, наблюдается рост числа случаев домашнего насилия и убийств женщин. В этом контексте действия Анкары он назвал «обескураживающим шагом назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин».
Конвенция была принята в Стамбуле 11 мая 2011 года. Ее подписали 46 стран и Евросоюз. К марту 2021 года ее ратифицировали 18 государств. Турция была первой страной, ратифицировавшей документ. Страны, которые ратифицируют конвенцию, должны криминализировать такие преступления в отношении женщин, как психологическое, физическое и сексуальное насилие, преследование, принудительный брак, принудительные аборты и принудительная стерилизация.
Власти Турции не объяснили свое решение выйти из соглашения. ЕС призвал Турцию пересмотреть выход из конвенции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самое интересное в этой истории это то, что пендосы среди подписантов этой ковенции замечены не были, но как всегда другим указывают!
защищать надо права ВСЕХ граждан, а не Только женщин - дискриминация уже в самом названии конвенции.
жаль что только у эрдогана хватило смелости послать этих левых на хутор.
«ДОЛОЙ ПРЕДРАССУДКИ ЖЕНЩИНА — ОНА ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК!»