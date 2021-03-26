Италия просит вывести пармезан из-под российских контрсанкций

Сыр пармезан

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что включение сыра пармезан в список контрсанкций является ошибочным.

«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос», - заявил Терраччано в интервью Forbes.

При этом Терраччано отметил, что Италия не хочет отмены контрсанкций, так как они должны быть симметричным ответом, «но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена».

Он также заметил, что сильнее всего санкции повлияли на агропромышленный сектор, затронутый контрсанкциями, пишет «Интерфакс».

Напомним, продовольственное эмбарго было введено указом президента Владимира Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.03.2021, 17:55
    Гость: Европеец

    Как всегда на КМ - Италия попросила - а на проверку не Италия а посол и не попросила а высказал мнение.

  4. 26.03.2021, 17:48
    Гость: главное правильно втюхать новость!

    Италия просит вывести пармезан из-под российских контрсанкций?Или на бульдозера соляра закончилась,да и бульдозеристам нечем платить стало?

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