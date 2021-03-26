При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек

18:28 26.03.2021

По меньшей мере 32 человека погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в египетском городе Сохаг. Еще 66 человек получили ранения, пишет газета The Jerusalem Post.

Сохаг находится примерно 250 км южнее Каира. По данным СМИ, поезда столкнулись «не на очень высокой скорости», из-за происшествия два вагона разрушены, один перевернулся. На место отправлены более 30 машин скорой помощи.

По данным Управления железных дорог, поезда столкнулись после того, как неизвестные нажали на стоп-кран. Поезд, шедший впереди, остановился, а другой врезался в него.

Чтобы установить причины ЧП, была создана специальная комиссия. Ее взял под личный контроль премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Глава Минтранса страны Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов поездов.