В Белоруссии на незаконных акциях задержали более 200 человек

Протесты в Белоруссии 25 марта 2021

Более 200 человек задержали в Белоруссии за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики. 

По словам представителей ведомства, "анонсированные" оппозиционерами "масштабные протесты" не состоялись, однако были зафиксированы "единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях".

"Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", - пояснили в ведомстве. 

По каждому факту нарушений будут проведены проверки. 

Как пишет "Интерфакс", заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу". Глава КГБ Беларуссии Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

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