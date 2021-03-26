В Белоруссии на незаконных акциях задержали более 200 человек

07:38 26.03.2021

Более 200 человек задержали в Белоруссии за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По словам представителей ведомства, "анонсированные" оппозиционерами "масштабные протесты" не состоялись, однако были зафиксированы "единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях".

"Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", - пояснили в ведомстве.

По каждому факту нарушений будут проведены проверки.

Как пишет "Интерфакс", заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу". Глава КГБ Беларуссии Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".