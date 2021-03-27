МВД Белоруссии сообщило о сотне задержанных на протестах
В Белоруссии за административные нарушения, в том числе пикетирование, в отделения милиции доставлено более 100 человек, сообщила пресс-служба МВД страны. Правозащитный центр «Весна» к 20:45 сообщает о 118 задержанных. Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова писала в Telegram, что в стране «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».
«По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16:00 мск, более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка»,— цитирует Чемоданову «Коммерсант».
По данным «Весны», в числе задержанных член Координационного совета белорусской оппозиции Наталия Дулина и журналисты издания «Наша нива»: главред Егор Мартинович, репортер Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан. Утром в центр Минска были стянуты бронированные автомобили и спецтехника, в том числе водометы.
Массовые и точечные акции протеста проходят в Белоруссии с августа 2020 года. Участники акций считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как поется в песне "сатана там правит бал...,,", а кучка презренных вассалов прислуживает Цыгану самозванцу. Не страна, а большая тюрьма. И даже не социализм там, а настоящий коммунизм, но только для кучки прикорытников во главе с малограмотным безумцем "Кощеем бесмертным,,". Бедные белорусы фактически рабы у этой банды. Вот такой там социализм.."страна для жизни,," м выживания.
Наша страна со всеми ее институтами принадлежит народу, населяющему ее. Если народу надоест существующее правительство, он может воспользоваться своим конституционным правом и изменить его политику, или использовать свое революционное право, чтобы заменить часть министров или даже полностью свергнуть правительство.
а браток.
Именно с социалистической Белоруссии, под руководством товарища Лукашенко, начнется восстановление великого и могучего Советского Союза! Советский народ ждет и верит товарищу Лукашенко!
белорусы!