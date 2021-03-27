МВД Белоруссии сообщило о сотне задержанных на протестах

21:26 27.03.2021

В Белоруссии за административные нарушения, в том числе пикетирование, в отделения милиции доставлено более 100 человек, сообщила пресс-служба МВД страны. Правозащитный центр «Весна» к 20:45 сообщает о 118 задержанных. Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова писала в Telegram, что в стране «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».

«По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16:00 мск, более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка»,— цитирует Чемоданову «Коммерсант».

По данным «Весны», в числе задержанных член Координационного совета белорусской оппозиции Наталия Дулина и журналисты издания «Наша нива»: главред Егор Мартинович, репортер Екатерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан. Утром в центр Минска были стянуты бронированные автомобили и спецтехника, в том числе водометы.

Массовые и точечные акции протеста проходят в Белоруссии с августа 2020 года. Участники акций считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в стране.