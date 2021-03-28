У католической церкви в Индонезии прогремел взрыв

У католической церкви города Макассар в Индонезии прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В это время внутри находились прихожане. В воскресенье, 28 марта, началась католическая Пасхальная неделя, в этот день католики отмечают Вербное воскресенье. По сообщению полиции, ранены несколько человек, однако пока не ясно, в результате взрыва или действий возможных напавших на церковь, пишет РБК.

Полиция рассматривает версию подрыва террориста-смертника.

Индонезийское Metro TV опубликовало видео с камер наблюдения, предположительно запечатлевшее момент взрыва. На нем видно вспыхнувшее пламя и дым, а также разлетающиеся во все стороны части предметов.

Пастор пострадавшей церкви сообщил, что ранения получили десять человек. Он рассказал, что взрыв прогремел после завершения воскресной службы, когда люди расходились. По его словам, один из прихожан пытался не дать войти в церковь «смертнику».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.03.2021, 15:29
    Гость: xmyr

    Христианство самая гонимая вера мира князя сего. Знать есть что то в ней что пугает сатанистов .Может победа над смертью.

  3. 28.03.2021, 12:21
    Гость: ABCD

    Ислам, самая мирная религия...
    Это второй самый большой обман после иудохристианства.
    Ислама как религии не существует, это давно чистая политика.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Владимир Путин
Принят закон, позволяющий Путину претендовать на два президентских срока
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Отказ от противостояния как путь нисхождения
На каком «Спутнике» Путин улетел от коронавируса
Избранное
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
Ярлыки на одежде: что обозначают знаки для стирки
Такая разная Ирина Рахманова
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»
Карвинг: превратим арбуз в цветок
Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным
ТОП-7 вариантов инвестирования небольшой суммы
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
Как воспитывать ребенка? Мнение психолога
Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек