У католической церкви в Индонезии прогремел взрыв

10:44 28.03.2021

У католической церкви города Макассар в Индонезии прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В это время внутри находились прихожане. В воскресенье, 28 марта, началась католическая Пасхальная неделя, в этот день католики отмечают Вербное воскресенье. По сообщению полиции, ранены несколько человек, однако пока не ясно, в результате взрыва или действий возможных напавших на церковь, пишет РБК.

Полиция рассматривает версию подрыва террориста-смертника.

Индонезийское Metro TV опубликовало видео с камер наблюдения, предположительно запечатлевшее момент взрыва. На нем видно вспыхнувшее пламя и дым, а также разлетающиеся во все стороны части предметов.

Пастор пострадавшей церкви сообщил, что ранения получили десять человек. Он рассказал, что взрыв прогремел после завершения воскресной службы, когда люди расходились. По его словам, один из прихожан пытался не дать войти в церковь «смертнику».