Против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

Фото с сайта facebook.com

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело о подготовке терактов в отношении бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и представителей BYPOL — организации, которая объединяет выступивших на стороне оппозиции бывших белорусских силовиков, пишет БелТА.

По словам генпрокурора Андрея Шведа, подозреваемые на днях пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах. «Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — сказал генеральный прокурор.

Ранее МВД Белоруссии объявило о задержании 35-летнего жителя Пинского района, он якобы поддерживал связь с ByPol и намеревался по ее указанию совершить два взрыва накануне Дня Воли. Имя подозреваемого ведомство не сообщало, но указало, что мужчина дал признательные показания. На кадрах, опубликованных МВД Белоруссии, задержанный заявил, что ему дали указание совершить взрыв «в целях дестабилизации».

BYPOL — организация, которую создали правоохранители, не поддержавшие белорусского лидера Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов. Участники BYPOL собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в стране и случаях применения насилия.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Отказ от противостояния как путь нисхождения
Отказываются называть аэропорт Тобольска именем Ермака
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют
Михаил Делягин: «Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют»
Избранное
Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии
К чему приводит чрезмерная нагрузка на работе?
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
Стерилизация – верный способ сэкономить на квартире для инвалида
СССР продолжает существовать даже для украинских националистов и олигархов
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов
Стоит ли покупать акции Tesla
«Живое общение станет роскошью»: студенты потребовали снижения платы за дистанционное обучение
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
«Майдан» в Польше: Варшава поплатилась за попытку «раскачать» Беларусь