Против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

17:52 29.03.2021

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело о подготовке терактов в отношении бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и представителей BYPOL — организации, которая объединяет выступивших на стороне оппозиции бывших белорусских силовиков, пишет БелТА.

По словам генпрокурора Андрея Шведа, подозреваемые на днях пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах. «Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — сказал генеральный прокурор.

Ранее МВД Белоруссии объявило о задержании 35-летнего жителя Пинского района, он якобы поддерживал связь с ByPol и намеревался по ее указанию совершить два взрыва накануне Дня Воли. Имя подозреваемого ведомство не сообщало, но указало, что мужчина дал признательные показания. На кадрах, опубликованных МВД Белоруссии, задержанный заявил, что ему дали указание совершить взрыв «в целях дестабилизации».

BYPOL — организация, которую создали правоохранители, не поддержавшие белорусского лидера Александра Лукашенко и уволившиеся в ходе протестов. Участники BYPOL собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в стране и случаях применения насилия.