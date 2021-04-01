Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу более чем на 1 млн барр.

19:43 1.04.2021

Страны ОПЕК+, крупнейшими участниками которой являются Россия и Саудовская Аравия, решили увеличить добычу нефти на 1,15 млн барр. в сутки за три месяца: по 350 тыс. барр. в мае и июне и еще на 450 тыс. в июле. Об этом объявило сегодня Минэнерго Казахстана. Источник РБК, близкий к одному из участников совещания, также подтвердил эти данные.

Между тем, по информации Bloomberg, вначале большинство министров стран — участниц соглашения высказались за продление текущих ограничений по добыче нефти на май—июнь 2021 года. Но затем было решено постепенно наращивать добычу в течение трех месяцев. За увеличение производства на 350 тыс. барр. в сутки в мае и июне голосовала Саудовская Аравия, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман еще в начале встречи ОПЕК+ призвал к осторожным действиям на рынке и общим усилиям, подчеркнув, что ситуацию сложно предугадать наперед.

«Восстановление [нефтяного рынка] еще далеко от завершения», — сказал он. По словам бен Сальмана, уровень заражения коронавирусом в Европе продолжает расти и страны вновь вводят полную или частичную изоляцию, расширяя ограничения для борьбы с третьей волной пандемии. В такой ситуации необходима гибкость при реагировании на потребности рынка, пояснил министр.