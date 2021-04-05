В Киеве ввели спецпропуска для проезда на общественном транспорте
На фоне распространения коронавируса в Киеве проезд в общественном транспорте с понедельника возможен только по спецпропускам, а пользоваться ими могут только работники объектов критически важной инфраструктуры, порядок их получения ранее определила городская администрация. Об этом пишет РБК.
Руководители всех остальных учреждений и фирм должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить им отпуска. Чтобы получить такой пропуск, главы компаний должны отправить письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры горсовета Киева, в котором необходимо указать название организации, нужное количество пропусков, обоснование для выдачи спецпропуска, указать число штатных сотрудников и реквизиты предприятия.
Оплата за проезд в общественном транспорте осуществляется на общих основаниях. Помимо этого, в Киеве по меньшей мере до 16 апреля закрыли все школы и детские сады. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или на доставку, также продуктовые ярмарки
С 20 марта в украинской столице на три недели ужесточили карантин в связи с резким ростом числа случаев заражения COVID-19. В частности, власти запретили работу ТРЦ, кинотеатров и ресторанов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Просто в Киеве еще не вакцинировали людей, поэтому жесткий карантин ввели при росте заболеваемости. А в России всех уже "Шпунтиком-5" обкололи. Но толку никакого! Темпы заболеваемости как росли, так и растут. Только статистику по смертям закрыли от народа.
над хохлами стебётесь?. Мы ничем от них не отличаемся, такие же подопытные кролики. Над нами также издевались в прошлом году, когда заставляли QR коды оформлять.И если, нужно будет, завтра нам тоже самое введут. Намордники приказали носить, все (процентов 90) в метро послушно в них ходят. И если бы только из-за штрафов? Так ведь нет,даже в вагонах не снимают.Мы такие же ментальные рабы и нечего подшучивать.....
у этих даже пропаганда не работает
хохлам на лоб штрих-код ставят несмываемой краской, короче.
"Киевский опыт" крайне запоздалый вариант.