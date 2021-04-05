В Киеве ввели спецпропуска для проезда на общественном транспорте

13:00 5.04.2021

На фоне распространения коронавируса в Киеве проезд в общественном транспорте с понедельника возможен только по спецпропускам, а пользоваться ими могут только работники объектов критически важной инфраструктуры, порядок их получения ранее определила городская администрация. Об этом пишет РБК.

Руководители всех остальных учреждений и фирм должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить им отпуска. Чтобы получить такой пропуск, главы компаний должны отправить письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры горсовета Киева, в котором необходимо указать название организации, нужное количество пропусков, обоснование для выдачи спецпропуска, указать число штатных сотрудников и реквизиты предприятия.

Оплата за проезд в общественном транспорте осуществляется на общих основаниях. Помимо этого, в Киеве по меньшей мере до 16 апреля закрыли все школы и детские сады. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или на доставку, также продуктовые ярмарки

С 20 марта в украинской столице на три недели ужесточили карантин в связи с резким ростом числа случаев заражения COVID-19. В частности, власти запретили работу ТРЦ, кинотеатров и ресторанов.