Капитализация криптовалют превысила 2 трлн долларов

12:44 6.04.2021

Капитализация рынка криптовалюты превысила отметку в $2 трлн — это почти столько же, сколько стоит Apple, сообщает РБК. Рынок увеличился в оценке вдвое всего за три месяца.

Издание приводит данные CoinGecko. На 18.00 по московскому времени общая капитализация рынка криптовалют составила $2,01 трлн. Из общей суммы почти 50% ($1,1 трлн) приходится на биткоин, на втором месте с большим отрывом — Ethereum ($245 млрд), на третьей строчке — Binance Coin ($58 млрд).

Капитализация криптоактивов теперь выше, чем стоимость компании Microsoft ($1,82 трлн), и почти такая же, как стоимость Apple ($2,06 трлн).

Оценка рынка криптовалют растет рекордными темпами — лишь в одном январе 2021 года она перевалила за $1 трлн. Стоимость биткоина на тот момент достигла значения в $33 тысячи. С тех пор она выросла вдвое (на 5 апреля — $58,9 тысячи).

Ранее платежный сервис PayPal разрешил американским клиента использовать криптовалюту для оплаты покупок во всем мире — транзакцию можно будет провести с помощью биткоина, ethereum, bitcoin cash и litecoin. Еще раньше о начале работы с токенами объявила и платежная система Visa. Правда, пока это только стейблкоин USD Coin.

Популяризирует криптовалюту и Илон Маск — в конце марта он объявил, что теперь автомобили Tesla можно приобрести за биткоины. Такая возможность пока открыта только для покупателей из США, но Маск пообещал, что клиенты из других стран также смогут расплачиваться биткоинами в этом году.