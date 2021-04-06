Капитализация криптовалют превысила 2 трлн долларов
Капитализация рынка криптовалюты превысила отметку в $2 трлн — это почти столько же, сколько стоит Apple, сообщает РБК. Рынок увеличился в оценке вдвое всего за три месяца.
Издание приводит данные CoinGecko. На 18.00 по московскому времени общая капитализация рынка криптовалют составила $2,01 трлн. Из общей суммы почти 50% ($1,1 трлн) приходится на биткоин, на втором месте с большим отрывом — Ethereum ($245 млрд), на третьей строчке — Binance Coin ($58 млрд).
Капитализация криптоактивов теперь выше, чем стоимость компании Microsoft ($1,82 трлн), и почти такая же, как стоимость Apple ($2,06 трлн).
Оценка рынка криптовалют растет рекордными темпами — лишь в одном январе 2021 года она перевалила за $1 трлн. Стоимость биткоина на тот момент достигла значения в $33 тысячи. С тех пор она выросла вдвое (на 5 апреля — $58,9 тысячи).
Ранее платежный сервис PayPal разрешил американским клиента использовать криптовалюту для оплаты покупок во всем мире — транзакцию можно будет провести с помощью биткоина, ethereum, bitcoin cash и litecoin. Еще раньше о начале работы с токенами объявила и платежная система Visa. Правда, пока это только стейблкоин USD Coin.
Популяризирует криптовалюту и Илон Маск — в конце марта он объявил, что теперь автомобили Tesla можно приобрести за биткоины. Такая возможность пока открыта только для покупателей из США, но Маск пообещал, что клиенты из других стран также смогут расплачиваться биткоинами в этом году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Легковесно, не находите? :)
Вообще-то не только Оккам... Никогда не надо придумывать лишнего.. Если нет необходимости..
Вот про черную кошку слышали? В темной комнате Тоже на эту тему..
Народная мудрость. Иначе говоря, код человеческой логики.
Ведь проверено уже.
Чтобы купить товар нужно конвертировать его в бакс!
Он не самодостаточен! Потому дериват! Он привязан
к существованию бакса!
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это еще одно широкое заблуждение.
вопервых.
покупать товары за Биткойн можно и нужно.
однако Кто создает барьеры - это Государство Угрозами и Террором.
иными словами, это не проблема Биткойна - это проблема Государственного Рабовладения людьми.
далее.
за Биткойн уже много что продается - включая недвижимость.
тесла как известно обьявила Прямую продажу машин за Биткойны - без доллара.
однако самое главное, Страны против которых обьвлена пендосией экономическая война - спокойно могут и Ведут расчеты в Биткойне.. без участия всей этой Левацкой камарильи.
например иран.. запрещает Биткойн своим гражданам, Но Государственные институты используют Биткойн в международных расчетах.
это все НЕ проблемы Биткойна - это Тоталитарная Реальность мира выстроенная Левыми за последние 100 лет.
есть много людей которые получают зарплаты в биткойнах.
если они могут все покупать за биткойны - они ВНЕ Досягаемости этой Левацкой банды, они вне Системы. свободные люди, в финансовом смысле.
Криптовалюта, это такая же финансовая пирамида, как МММ. Этот пузырь хлопнет не хуже рынка ипотечных кредитов.
Пропал кусок, смысл изменился..
Люди любят - дальше пропало - любят халяву..
Ну и что, что привязан?
Само золото тоже к доллару сейчас привязано. Бумажного золота торгуется раз в десять больше, чем физического. По одной цене.
Но золота в мире на 10 триллионов долларов.
А долларов, если с дерифативами, так на 700-1700 триллионов..
Да даже физических долларов много, вроде бы на 70 триллионов..
А вот недвижимости в мире всего на 100 триллионов...
А на остальные деньги что купить, если всю недвижимость кто-то скупит? :) - нечего!!
То есть большая часть денег, это бумага... Вера в бумагу, которая давно почти ничего не стоит, обеспечивается верой и оборотом, если не считать авианосные группы и купленные правительства.. :)