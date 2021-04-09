Boeing предупредил авиакомпании о новых проблемах с 737 MAX
Компания Boeing предупредила клиентов о новых проблемах с 737 MAX: неполадки связаны с заземлением одного из компонентов электронных систем самолетов. Перевозчики уже заявили, что прекратили рейсы на лайнерах этой модели для проведения проверки.
Корпорация предупредила 16 своих клиентов о возможных неполадках с электронными системами 737 MAX и посоветовала приостановить эксплуатацию самолетов до проведения проверки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиастроительной компании.
Рекомендация была дана, чтобы авиакомпании убедились, что компонент системы электроснабжения лайнеров «корректно заземлен», говорится в сообщении. Boeing не сообщила, сколько именно лайнеров могла затронуть проблема, отметив лишь, что речь идет о «конкретной группе 737 MAX».
В заявлении говорится, что Boeing тесно сотрудничает с Федеральным авиационным управлением США (FAA) по данному вопросу.
Эксплуатация Boeing 737 MAX останавливалась ранее из-за технических проблем, вызвавших две авиакатастрофы. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Боинг это типичная западная компания, которая хочет получать максимум прибыли из г..на. Для этого как бы нового самолёта использовали корпус смоделированный в 1967 году, но двигатели используются другие как по массе так и по размещению, то есть центр тяжести не тот, и вместо нового корпуса они решили программным обеспечением на дать ему критически заваливаться, а программу в целях экономии делали на аутсорсинге.
ПОЧЕМУ МЫ НА СВОИХ НЕ ЛЕТАЕМ ?????? ХОТЯ БЫ ПО РФ В МОНГОЛИЮ КИТАЙ, СНГ ИЛИ АФРИКУ И ТУРЦИЮ??????
Проблемы с Боингом - это масштабная диверсия против американской экономики в целом. Раскручивается больше 3 лет! Началась не с 737-го.
На замену Боингу может придти только Эрбас!
А Эрбас - один из столпов европейской экономики.
МС-21 - это наследник ПуперДжета в плане грядущего "успеха"))
России нужно как можно быстрее избавляться от этого металлолома! На замену ему идут МС-21, ИЛ-96-300, ИЛ-96-400, Российско-китайский CR-929. Что может получиться, если комплектующие для Боингов поставляют 23 страны, а в США только негры китайскими отвертками скручивают эти комплектующие?