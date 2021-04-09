Boeing предупредил авиакомпании о новых проблемах с 737 MAX

Фото с сайта Pixabay.com

Компания Boeing предупредила клиентов о новых проблемах с 737 MAX: неполадки связаны с заземлением одного из компонентов электронных систем самолетов. Перевозчики уже заявили, что прекратили рейсы на лайнерах этой модели для проведения проверки.

Корпорация предупредила 16 своих клиентов о возможных неполадках с электронными системами 737 MAX и посоветовала приостановить эксплуатацию самолетов до проведения проверки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиастроительной компании.

Рекомендация была дана, чтобы авиакомпании убедились, что компонент системы электроснабжения лайнеров «корректно заземлен», говорится в сообщении. Boeing не сообщила, сколько именно лайнеров могла затронуть проблема, отметив лишь, что речь идет о «конкретной группе 737 MAX».

В заявлении говорится, что Boeing тесно сотрудничает с Федеральным авиационным управлением США (FAA) по данному вопросу.

Эксплуатация Boeing 737 MAX останавливалась ранее из-за технических проблем, вызвавших две авиакатастрофы. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.04.2021, 00:36
    Гость: Алексей

    Боинг это типичная западная компания, которая хочет получать максимум прибыли из г..на. Для этого как бы нового самолёта использовали корпус смоделированный в 1967 году, но двигатели используются другие как по массе так и по размещению, то есть центр тяжести не тот, и вместо нового корпуса они решили программным обеспечением на дать ему критически заваливаться, а программу в целях экономии делали на аутсорсинге.

  2. 09.04.2021, 22:07
    Гость: укцкнркурк

    ПОЧЕМУ МЫ НА СВОИХ НЕ ЛЕТАЕМ ?????? ХОТЯ БЫ ПО РФ В МОНГОЛИЮ КИТАЙ, СНГ ИЛИ АФРИКУ И ТУРЦИЮ??????

  3. 09.04.2021, 20:06
    Гость: Парацельс

    Проблемы с Боингом - это масштабная диверсия против американской экономики в целом. Раскручивается больше 3 лет! Началась не с 737-го.
    На замену Боингу может придти только Эрбас!
    А Эрбас - один из столпов европейской экономики.
    МС-21 - это наследник ПуперДжета в плане грядущего "успеха"))

  4. 09.04.2021, 19:24
    Гость: Спешу удовлетворить ваше любопытство!

    России нужно как можно быстрее избавляться от этого металлолома! На замену ему идут МС-21, ИЛ-96-300, ИЛ-96-400, Российско-китайский CR-929. Что может получиться, если комплектующие для Боингов поставляют 23 страны, а в США только негры китайскими отвертками скручивают эти комплектующие?

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