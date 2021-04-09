Boeing предупредил авиакомпании о новых проблемах с 737 MAX

18:50 9.04.2021

Компания Boeing предупредила клиентов о новых проблемах с 737 MAX: неполадки связаны с заземлением одного из компонентов электронных систем самолетов. Перевозчики уже заявили, что прекратили рейсы на лайнерах этой модели для проведения проверки.

Корпорация предупредила 16 своих клиентов о возможных неполадках с электронными системами 737 MAX и посоветовала приостановить эксплуатацию самолетов до проведения проверки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиастроительной компании.

Рекомендация была дана, чтобы авиакомпании убедились, что компонент системы электроснабжения лайнеров «корректно заземлен», говорится в сообщении. Boeing не сообщила, сколько именно лайнеров могла затронуть проблема, отметив лишь, что речь идет о «конкретной группе 737 MAX».

В заявлении говорится, что Boeing тесно сотрудничает с Федеральным авиационным управлением США (FAA) по данному вопросу.

Эксплуатация Boeing 737 MAX останавливалась ранее из-за технических проблем, вызвавших две авиакатастрофы. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.