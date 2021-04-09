Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

Фото с сайта wikimedia.org

В Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет скончался герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп.

«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца. В пресс-службе добавили, что принц Филипп «мирно скончался» утром 9 апреля в Виндзорском замке. Ранее он вместе с женой проводил там карантин.

В середине февраля 2021 года муж английской королевы был доставлен в больницу. Там он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не публиковались, однако BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца заявляло, что принца Филиппа отпустили из клиники после «лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни». Сообщалось, что это не связано с пандемией коронавируса.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II не дожил два месяца до своего 100-летия. В ноябре прошлого года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.04.2021, 16:14
    Гость: Анна

    Либералки на подобии Тихоновской,во всем сейчас везде обвинят принца Гарри и Меган Маркл. Ндда. Борьба за власть между принцем Чарльзом,Вильямом и Гарри. Ждут когда бабуся представится.

  3. 09.04.2021, 16:11
    Гость: мухомор -Питону

    Нет во всем виноват принц Гарри и его в особенности "ведьма-змея" Меган Маркл. Принц Вильям и Чарльз точно не виноваты.

  5. 09.04.2021, 15:19
    Гость: Штурман

    Долгожитель блин. Надо же столько прожить лет и видимо для этого нужно родиться принцем или даже королем,но главное ничего не делать и гордо на башке носить дырявую кастрюлю.

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