Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп
В Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет скончался герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп.
«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца. В пресс-службе добавили, что принц Филипп «мирно скончался» утром 9 апреля в Виндзорском замке. Ранее он вместе с женой проводил там карантин.
В середине февраля 2021 года муж английской королевы был доставлен в больницу. Там он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не публиковались, однако BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца заявляло, что принца Филиппа отпустили из клиники после «лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни». Сообщалось, что это не связано с пандемией коронавируса.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II не дожил два месяца до своего 100-летия. В ноябре прошлого года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так и прожил. Ни за что не отвечая. 99 лет в праздности.
Либералки на подобии Тихоновской,во всем сейчас везде обвинят принца Гарри и Меган Маркл. Ндда. Борьба за власть между принцем Чарльзом,Вильямом и Гарри. Ждут когда бабуся представится.
Нет во всем виноват принц Гарри и его в особенности "ведьма-змея" Меган Маркл. Принц Вильям и Чарльз точно не виноваты.
Молодцы! Ведь умеют жить!
Долгожитель блин. Надо же столько прожить лет и видимо для этого нужно родиться принцем или даже королем,но главное ничего не делать и гордо на башке носить дырявую кастрюлю.