Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

14:36 9.04.2021

В Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет скончался герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп.

«Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату», — говорится в сообщении Букингемского дворца. В пресс-службе добавили, что принц Филипп «мирно скончался» утром 9 апреля в Виндзорском замке. Ранее он вместе с женой проводил там карантин.

В середине февраля 2021 года муж английской королевы был доставлен в больницу. Там он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не публиковались, однако BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца заявляло, что принца Филиппа отпустили из клиники после «лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни». Сообщалось, что это не связано с пандемией коронавируса.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II не дожил два месяца до своего 100-летия. В ноябре прошлого года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы.