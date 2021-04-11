В Северной Корее казнили чиновника из-за жалоб и медленной работы

Чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в Северной Корее. Однако из-за нехватки необходимых ресурсов и оборудования дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Пака такая ситуация не устраивала, о чем он не стеснялся регулярно говорить другим членам комиссии. Со слов одного из них, председатель Университета имени Ким Ир Сена Ри Гук Чхоль составил донос на чиновника, пишет lenta.ru со ссылкой на южнокорейское новостное издание Daily NK.

Пака казнили в марте по обвинению в «антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования». Еще 20 профессоров, состоявших в комиссии, теперь проходят «идеологическую проверку». Структура была реорганизована: теперь в ней 180 членов и три подкомитета. Новую комиссию возглавил Ри Гук Чхоль.

Смертная казнь не редкость в Северной Корее. Так, 16 февраля стало известно, что власти ужесточили наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов — теперь за это может грозить смертная казнь. Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.04.2021, 00:38
    Гость: русский

    Хорошо, хоть не написали, что бедолагу расстреляли из зенитки или скормили псам - как обычно пишут западные fake news о буднях КНДР.

  2. 11.04.2021, 23:08
    Гость: ABCD

    Очень похоже на обычный западный фейк- страшилку про С.Корею.
    То же самое они и про СССР сочиняли.

  3. 11.04.2021, 22:24
    Гость: Андрей

    ишет lenta.ru со ссылкой на южнокорейское новостное издание Daily NK. ================= Никого не смутил источник информации?

  4. 11.04.2021, 22:09
    Гость: Попробовал бы он.

    За попытку перехода границы- расстрел! Это тебе не у нас, у них порядок!

  5. 11.04.2021, 22:07
    Гость: Правильно!

    Не смог сделать удаленный доступ- получи! Наверняка, следующий все сделал с опережением плана.

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