В Северной Корее казнили чиновника из-за жалоб и медленной работы

17:00 11.04.2021

Чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в Северной Корее. Однако из-за нехватки необходимых ресурсов и оборудования дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Пака такая ситуация не устраивала, о чем он не стеснялся регулярно говорить другим членам комиссии. Со слов одного из них, председатель Университета имени Ким Ир Сена Ри Гук Чхоль составил донос на чиновника, пишет lenta.ru со ссылкой на южнокорейское новостное издание Daily NK.

Пака казнили в марте по обвинению в «антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования». Еще 20 профессоров, состоявших в комиссии, теперь проходят «идеологическую проверку». Структура была реорганизована: теперь в ней 180 членов и три подкомитета. Новую комиссию возглавил Ри Гук Чхоль.

Смертная казнь не редкость в Северной Корее. Так, 16 февраля стало известно, что власти ужесточили наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов — теперь за это может грозить смертная казнь. Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи.