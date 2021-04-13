Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории

20:58 13.04.2021

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.

В ходе разговора Байден «четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Помимо этого Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины: «Президент высказал озабоченность в связи с усилением российских военных в оккупированном Крыму, а также на границе с Украиной. Он призвал Россию к деэскалации напряженности».

Оба президента обсудили ряд глобальных вопросов, развитие диалога о контроле над вооружениями в свете продления договора СНВ-3.

На момент публикации сообщения от Кремля о разговоре Путина с Байденом не было.