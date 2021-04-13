Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.
В ходе разговора Байден «четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Помимо этого Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины: «Президент высказал озабоченность в связи с усилением российских военных в оккупированном Крыму, а также на границе с Украиной. Он призвал Россию к деэскалации напряженности».
Оба президента обсудили ряд глобальных вопросов, развитие диалога о контроле над вооружениями в свете продления договора СНВ-3.
На момент публикации сообщения от Кремля о разговоре Путина с Байденом не было.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вопросы есть. Чтобы НАТО очистило от своих Украину. Скажем, чтобы красные линии провести. Например, наши военные не могут допустить амер канских ракет в Харькове. Вплоть до настоящей войны.
А мы, скажем, не будем из вежливости в Южную Америку лезть.
Вот, политологи обсуждают.. Одни считают, что Байден что-то обсуждать ещё сможет.. Типа, может, войны не будет..
То есть типа шаг назад..
Другие возражают, возможно американцы хитрят.. Время выторговывают, пока мы на переговоры рассчитываем, они ещё больше войск подгонят..
Забить стрелку в Минске или отказать ему во встрече... пока тот не извинится...
У нас тут многие распрыгались от радости, подают это как победу России. На самом деле США всегда встречаются для переговоров перед окончательным разрывом отношений. Это их традиционная практика, чтобы подавать США в выгодном свете в мире. Типа они такие миролюбивые, вот сами предложили переговоры, хотели перемирия, но ничего не вышло. Так было с Ираном, так было с КНДР и много с кем еще. Обольщаться не стоит.
чета я не вкурю тему, типо, бидон хочет побазарить всяко-разно... потусить.
Че обсуждать-то хочет?